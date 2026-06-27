Thời sự quốc tế chiều 27/6: Iran tuyên bố trả đũa, tấn công loạt mục tiêu của Mỹ

Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.