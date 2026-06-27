Thời sự quốc tế chiều 27/6: Iran tuyên bố trả đũa, tấn công loạt mục tiêu của Mỹ

>>> Xem thêm: Nga đổi chiến thuật, dùng tên lửa đạn đạo khai thác tối đa lỗ hổng của Ukraine
VOV.VN - Chỉ một tuần sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn cùng khuôn khổ đàm phán mới về chương trình hạt nhân, những cam kết vừa được thiết lập lại đối mặt với thử thách.
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VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Trong nỗ lực xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, Nga đã tích hợp máy bay không người lái trực tiếp vào các đơn vị xung kích, sử dụng UAV để trinh sát, yểm trợ hỏa lực và bảo vệ bộ binh trên chiến trường.
VOV.VN - Trong nỗ lực xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, Nga đã tích hợp máy bay không người lái trực tiếp vào các đơn vị xung kích, sử dụng UAV để trinh sát, yểm trợ hỏa lực và bảo vệ bộ binh trên chiến trường.
VOV.VN - Kể từ khi được đưa vào trang bị, tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 2K22 Tunguska của Nga đã trải qua nhiều đợt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng tác chiến. Mỗi phiên bản hiện đại hóa đều tập trung vào những yêu cầu tác chiến khác nhau.
VOV.VN - Kể từ khi được đưa vào trang bị, tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 2K22 Tunguska của Nga đã trải qua nhiều đợt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng tác chiến. Mỗi phiên bản hiện đại hóa đều tập trung vào những yêu cầu tác chiến khác nhau.