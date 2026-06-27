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Thời sự quốc tế chiều 27/6: Iran tuyên bố trả đũa, tấn công loạt mục tiêu của Mỹ

Thứ Bảy, 16:10, 27/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Động thái nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của đối phương vào khu vực bờ biển của Iran đêm 26/6.

>>> Xem thêm:  Nga đổi chiến thuật, dùng tên lửa đạn đạo khai thác tối đa lỗ hổng của Ukraine

PV/VOV.VN
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