Thời sự quốc tế sáng 16/7: Iran khóa mục tiêu, phóng hỏa lực vào căn cứ Mỹ

VOV.VN - Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran không chỉ tập trung vào việc phát triển vũ khí, mà còn chú trọng bảo đảm khả năng sống sót của lực lượng tên lửa trong trường hợp bị đối phương tấn công.
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VOV.VN - Việc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đặt Washington trước rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, khi kho dự trữ tên lửa và đạn dược chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể. Trong khi đó, năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí vẫn chưa theo kịp tốc độ sử dụng trên chiến trường.
VOV.VN - Việc Mỹ nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được cho là đặt Washington trước rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, khi kho dự trữ tên lửa và đạn dược chủ lực đã bị tiêu hao đáng kể. Trong khi đó, năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí vẫn chưa theo kịp tốc độ sử dụng trên chiến trường.
VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên sử dụng phương tiện không người lái tấn công một chiều trên biển trong thực chiến, mở rộng năng lực tác chiến hàng hải trong chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran.
VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên sử dụng phương tiện không người lái tấn công một chiều trên biển trong thực chiến, mở rộng năng lực tác chiến hàng hải trong chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran.
VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.
VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.