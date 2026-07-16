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Thời sự quốc tế sáng 16/7: Iran khóa mục tiêu, phóng hỏa lực vào căn cứ Mỹ

Thứ Năm, 08:36, 16/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ cho đến khi giành được “chiến thắng cuối cùng”.

Xem thêm:  Bí ẩn "Núi Pickaxe" - pháo đài hạt nhân Iran thách thức bom xuyên hầm Mỹ

PV/VOV.VN
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