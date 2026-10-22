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Thời sự quốc tế tối 22/10: Mỹ và Israel lên kế hoạch không kích Iran sau bầu cử

Thứ Năm, 21:09, 22/10/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ và Israel đang lên kế hoạch không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với nhiều mục tiêu tiềm tàng gồm cơ sở hạt nhân, hạ tầng năng lượng và kho tên lửa của Tehran.

Xem thêm:  Ba lựa chọn quân sự của Mỹ với Iran và cái giá phải trả

PV/VOV.VN
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