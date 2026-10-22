Thời sự quốc tế tối 22/10: Mỹ và Israel lên kế hoạch không kích Iran sau bầu cử

VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.
VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.