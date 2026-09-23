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Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ được thế giới quan tâm

Thứ Tư, 16:56, 23/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đáng kể tới bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh thông điệp về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, những vấn đề toàn cầu như thương mại, AI, hòa bình và chủ nghĩa đa phương.

Thông điệp “mạnh không phải là đúng” được chú ý

Một trong những điểm nổi bật trong các thông tin quốc tế về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ngày 22/9 (theo giờ địa phương), là thông điệp phản đối cách tiếp cận dựa trên sức mạnh.

Theo nội dung được kênh DRM News International tổng hợp, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu khôi phục lòng tin trong quan hệ quốc tế và phản đối tư duy “chính nghĩa dựa trên sức mạnh”, tức coi sức mạnh là cơ sở để quyết định đúng - sai trong quan hệ quốc tế.

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Kênh DRM News International tường thuật và trích dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

DRM News International cũng nhấn mạnh việc nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập chủ nghĩa đa phương, chính sách đối ngoại không liên kết, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đồng thời kêu gọi xây dựng các khuôn khổ quản trị có trách nhiệm đối với AI và công nghệ.

Đây là nhóm vấn đề cho thấy bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam không chỉ tập trung vào lợi ích quốc gia mà đặt các vấn đề của Việt Nam trong những chủ đề rộng hơn của quản trị toàn cầu.

Trong khi đó, hãng tin Đức Deutsche Welle (DW) tập trung vào một số nội dung đối ngoại cụ thể trong bài phát biểu.

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Đài DW đưa tin về bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam

Theo DW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine và kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Những nội dung này được đặt trong tổng thể thông điệp của Việt Nam về hòa bình, chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong bài viết trước thềm bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tờ New York Times tập trung phân tích quá trình Việt Nam đang gia tăng vai trò và vị thế quốc tế. Theo tờ báo Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập một loạt những quan tâm của Việt Nam như kinh tế khu vực, ủng hộ thương mại tự do và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế tại diễn đàn lớn nhất của Liên Hợp Quốc.

Theo phân tích trong bài viết, Việt Nam mong muốn duy trì một hệ thống quốc tế mà nước này đã dựa vào trong quá trình phát triển. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, sau nhiều thập niên chiến tranh và một nền kinh tế bị tàn phá. Từ đó, Việt Nam đã vươn lên nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình nhờ sự kết hợp giữa nỗ lực phát triển, chính sách ngoại giao linh hoạt và những thay đổi thuận lợi của môi trường địa chính trị.

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Tờ New York Times có bài viết về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York, Mỹ.

Việt Nam trước những thách thức mới

New York Times cũng lưu ý tới sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu, khi nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các địa điểm sản xuất thay thế Trung Quốc và lựa chọn Việt Nam để xây dựng các cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Từ góc nhìn của tờ báo, điều này cũng đặt Việt Nam trước những thách thức mới, nhất là trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Reuters cũng đặt chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New York vào bối cảnh đàm phán thương mại Việt - Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng. Thông tin về khả năng sớm đạt thỏa thuận thương mại cũng trở thành một trong những điểm được truyền thông quốc tế quan tâm.

Hãng tin Reuters ngày 22/9 đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết các cuộc đàm phán thương mại Việt Nam - Mỹ đang có những tiến triển tích cực và một thỏa thuận có thể được ký kết trong thời gian tới. Thông tin được Reuters đăng tải sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại New York, nơi nhà lãnh đạo Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo Reuters, tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Mỹ tiếp cận một cách toàn diện đối với những vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Điều 301 của Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một thỏa thuận thương mại sẽ tạo ra khuôn khổ ổn định và dài hạn cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

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Reuters nhấn mạnh những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Việt - Mỹ.

Reuters cũng dẫn thông tin từ phía Việt Nam cho biết Việt Nam đã thực hiện một số bước nhằm tăng cường hợp tác và mua thêm hàng hóa Mỹ, qua đó góp phần thu hẹp thặng dư thương mại của Việt Nam với Washington.

Với Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiến triển trong đàm phán thương mại vì thế có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam.

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Nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 ngày 22/9/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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