Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Truyền thông quốc tế hôm nay dành sự quan tâm đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 ở New York, Mỹ. Các bài viết đánh giá cao các cam kết của Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và luôn kiên định đường lối đối ngoại nhất quán.

Hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam về tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường trong xung đột, bảo đảm tiếp cận nhân đạo và kiên trì ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Anadolu tập trung phân tích 4 ưu tiên then chốt mà Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đề xuất, đó là khôi phục lòng tin chiến lược; thúc đẩy phát triển bền vững; xây dựng thể chế quản trị công nghệ bao trùm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Hãng tin Reuters đưa tin về các hoạt động của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề Phiên họp chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 81

Hãng tin cũng ghi nhận lời kêu gọi cải cách toàn diện các cơ quan trọng yếu của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng và Ban Thư ký nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nước đang phát triển.

Nền tảng truyền thông đa quốc gia Telesur của Mỹ Latinh cũng đánh giá cao lập trường nguyên tắc của Việt Nam về đề cao độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết con đường phát triển của mỗi quốc gia.

Về hợp tác song phương, các hãng truyền thông lớn lớn như Reuters, Bloomberg và The Star tập trung phản ánh các hoạt động bên lề cùng bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam- Mỹ. Tại cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, hướng tới xây dựng một thỏa thuận thương mại ổn định, lâu dài. Phía Mỹ ghi nhận các đàm phán đã đạt tiến triển đáng kể.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành hành động thực tiễn, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế cân bằng với các đối tác, trong đó có Mỹ.

Trải qua gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc, Việt Nam không ngừng củng cố uy tín quốc tế thông qua việc đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt. Trong năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028 và tiếp tục gia tăng đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo các đánh giá của truyền thông quốc tế, thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy đối thoại, hợp tác và thượng tôn pháp luật làm nền tảng cốt lõi trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.