Thứ 6 ngày 13 không đen tối với nước Anh

Thủ tướng Anh Boris Jonhson đang trên đà giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử tại nước Anh ngày 12/12, mở đường cho Anh rời Liên minh châu Âu đúng thời hạn 31/01/2020. Đối với nhiều người phương Tây, thứ 6 ngày 13 thường là một ngày không may mắn. Tuy nhiên với kết quả cuộc tổng tuyển cử này cũng có thể giúp đa số người dân Anh, các nước châu Âu cũng như dư luận thế giới thở phào nhẹ nhõm về một con đường rõ ràng hơn cho nước Anh sau nhiều năm bế tắc giằng co về việc “đi” hay “ở” Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson với slogan “Hãy thực thi Brexit”. Ảnh: Insider

Theo kết quả khảo sát sau bầu cử, Đảng Bảo thủ giành chiến thắng với 368 trong số 650 ghế trong quốc hội. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là đa số lớn nhất của Đảng Bảo thủ trong 3 thập kỉ qua. Cuộc thăm dò, được thực hiện bởi BBC và các đài truyền hình ITV và Sky News, không phải là kết quả cuối cùng nhưng được coi là đáng tin cậy.



Nắm giữ một chính phủ thiểu số và đối mặt với sự chống đối tại Nghị viện, Thủ tướng Johnson đã sử dụng ván bài mạo hiểm với cuộc tổng tuyển cử sớm này, giúp ông giành được sự ủng hộ cho kế hoạch Brexit đã đàm phán với Liên minh châu Âu, thực hiện cam kết đưa Anh ra khỏi EU đúng hạn.

So với người tiền nhiệm Theresa May, ván bài mạo hiểm của ông Johnson dường như đã thành công, với kết quả tốt nhất cho Đảng Bảo thủ kể từ năm 1987. Với cam kết “Hãy thực thi Brexit”, Thủ tướng Anh Boris Johnson dường như đánh trúng tâm lý quá mệt mỏi của người dân Anh, với hi vọng sớm chất dứt nhiều năm bất ổn chính trị đã làm chia rẽ quốc gia và tác động đến nền kinh tế nước này.

“Điều quan trọng là chúng ta phải sớm chấm dứt những bất ổn do tiến trình Brexit gây ra thời gian qua. Nó ngày càng rối ren với tác động nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải sớm chấm dứt tình trạnh này để mọi người có thể quan tâm đến các vấn đề khác nữa”, một người dân Anh bày tỏ.

Ngay sau khi có kết quả thăm dò, Thủ tướng Johnson đã gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ với khẳng định nước Anh có sự dân chủ lớn nhất thế giới.

Trong khi đó cuộc tổng tuyển cử là một thảm họa đối với Công Đảng đối lập, dự kiến chỉ giành 191 phiếu, tồi tệ nhất kể từ năm 1935. Với kết quả này, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đang phải đối mặt với sức ép nội bộ buộc phải từ chức. Người phụ trách tài chính của Công Đảng Anh John Mcdonnell cho biết, ngay sau khi có kết quả chính thức, Đảng này sẽ đưa ra những quyết định chính sách cụ thể.

“Chúng ta chờ kết quả chính thức và khi đó sẽ có những quyết định phù hợp được đưa ra. Tôi xin khẳng định chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định vì lợi ích tốt nhất của Đảng”, ông Mcdonnell nói.

Cuộc tổng tuyển cử đã mở ra con đường thênh thang để ông Johnson thúc đẩy Nghị viện thông qua thỏa thuận Brexit. Nó cũng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng về việc đảo ngược Brexit thông qua trưng cầu ý dân lần 2.

Ông Tony Travers, giáo sư chính trị của Trường Kinh tế London nhận định, giờ Thủ tướng Johnson có thể bắt đầu thúc đẩy tiến trình Brexit. Về cơ bản, sóng gió trên chính trường Anh thời gian tới sẽ hạ nhiệt cũng như kế hoạch thúc đẩy tiến trình Brexit sẽ không vấp phải các rào cản lớn. Trước kết quả này, Đồng bảng Anh đã tăng 2% điểm so với đồng đôla Mỹ, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2018.

Kết quả cuộc bầu cử này cho thấy EU sẽ phải sớm nói tạm biệt với nước Anh, nhưng đây cũng là điều mà nhiều nước châu Âu mong đợi khi họ dường như đang dần mất kiên nhẫn với tiến trình Brexit.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin nhấn mạnh, với kết quả được xác nhận và Đảng bảo thủ có thế đa số rõ ràng là điều nước Anh cần làm trong nhiều năm qua. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng cho biết, EU đã sẵn sàng thảo luận các bước tiếp theo với Anh và ngày thứ 2 của Hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra ở Brusells, Bỉ sẽ thảo luận khung một văn bản pháp lí về thỏa thuận thương mại tương lai cho nước Anh.

Phê chuẩn Thỏa thuận Brexit cũng có nghĩa là chính thức hóa kết thúc gần 5 thập kỉ liên kết khối giữa Anh và Liên minh châu Âu. Mặc dù vậy giới quan sát nhận định, vượt qua cửa ải Quốc hội cũng không có nghĩa là chấm dứt những khó khăn của tiến trình Brexit. Thách thức tiếp theo sẽ là các cuộc đàm phán mối quan hệ tương lai về thương mại, an ninh giữa Anh và Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Johnson muốn giai đoạn chuyển giao này hoàn thành cuối năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng lịch trình này quá tham vọng và ông Johnson nên gia hạn tiến trình để giúp ông có thêm thời gian đàm phán với Liên minh châu Âu về mối quan hệ tương lai./.