Moscow thử nghiệm “thanh toán bằng nụ cười” và AI phản hồi giọng nói trên xe buýt
VOV.VN - Từ tháng 4, Thủ đô Moscow của Liên bang Nga bắt đầu bước vào kỷ nguyên giao thông thông minh với hàng loạt công nghệ mới: thanh toán vé bằng sinh trắc học, phản hồi hành khách bằng giọng nói và trí tuệ nhân tạo. Những đổi mới này hứa hẹn biến việc di chuyển trong thành phố trở nên nhanh hơn, tiện lợi hơn.
Thủ đô Moscow của Nga đang thử nghiệm loạt công nghệ đột phá trong hệ thống giao thông công cộng, hướng tới trải nghiệm số hóa toàn diện cho hành khách. Nổi bật nhất là hệ thống thanh toán vé bằng sinh trắc học, đang được thử nghiệm trên 18 xe buýt điện tuyến M53. Công nghệ cho phép nhận diện hành khách và xác nhận thanh toán trực tiếp qua ứng dụng di động.
Thành phố cũng triển khai hệ thống phản hồi bằng giọng nói trên hơn 1.100 xe buýt điện. Người dùng chỉ cần quét mã QR, ghi âm ý kiến, sau đó trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển giọng nói thành văn bản, phân tích nội dung và cảm xúc để hỗ trợ xử lý nhanh hơn.
Các phương thức truyền thống như thẻ “Troika” hay thẻ ngân hàng vẫn được duy trì. Theo giới chức giao thông Moscow, mục tiêu của việc thử nghiệm loạt công nghệ này là tạo ra hệ sinh thái di chuyển thông minh, tiện lợi và không tiếp xúc, nơi hành khách có thể thanh toán, phản hồi và sử dụng dịch vụ chỉ trong vài thao tác.