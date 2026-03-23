Thủ tướng Anh lên án vụ phóng hỏa nhằm vào xe cứu thương ở London

Thứ Hai, 17:40, 23/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/3 đã lên án gay gắt vụ phóng hỏa nhằm vào các xe cứu thương của một tổ chức cộng đồng Do Thái tại phía Bắc thủ đô London, gọi đây là "một vụ tấn công bài Do Thái gây sốc".

Theo Lực lượng Cứu hỏa London, vụ việc xảy ra trong đêm tại khu vực Golders Green, gần một giáo đường Do Thái. Các xe cứu thương bị phá hủy thuộc về Hatzola, một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các tình huống y tế khẩn cấp.

thu tuong anh len an vu phong hoa nham vao xe cuu thuong o london hinh anh 1
4 xe cứu thương thuộc Hatzola, một tổ chức cộng đồng Do Thái bị đốt cháy tại London, Anh. Ảnh: Reuters

6 xe chữa cháy và 40 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Các nhân chứng cho biết nhiều bình nhiên liệu trên xe đã phát nổ, khiến cửa kính của một tòa chung cư lân cận bị vỡ vụn. Không có báo cáo về thương vong do vụ việc này.

Hiện tại, Cảnh sát London đang điều tra vụ phóng hỏa theo hướng tội phạm bài Do Thái. Theo website của Tổ chức tư vấn và theo dõi tình báo của Mỹ (SITE), một nhóm chiến binh đa quốc gia thân Iran mang tên "Phong trào Hồi giáo của Những người hữu ngạn" đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này được cho là cũng đứng sau các vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra tại Bỉ, Hy Lạp và Hà Lan trong thời gian gần đây.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự cảm thông với cộng đồng người Do Thái và khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong xã hội Anh.  

Trong khi đó, Đại sứ quán Israel tại Anh đã phản ứng gay gắt, cho rằng vụ ném bom xăng vào xe cứu thương là hệ quả của việc dung túng cho những hành vi thù hận trong nhiều năm qua, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng này.

Số lượng các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu Do Thái đã gia tăng trên toàn cầu kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023. Tại Anh, mức độ thù hận bài Do Thái đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Vụ việc nghiêm trọng nhất gần đây là cuộc tấn công tại Manchester năm 2025 khiến 2 tín đồ Do Thái tử vong trong ngày Lễ Đền tội (Yom Kippur). 

Đào Trang/VOV1 biên dịch
Tag: London tấn công bài Do Thái tại Anh cảnh sát London điều tra vụ phóng hỏa Hatzola SITE tình báo Mỹ vụ tấn công London an ninh cộng đồng Do Thái tại Anh
Hàng nghìn người biểu tình ở London phản đối các cuộc không kích của Mỹ vào Iran
Hàng nghìn người biểu tình ở London phản đối các cuộc không kích của Mỹ vào Iran

VOV.VN - Ngày 7/3, hàng nghìn người đã xuống đường tại London, Vương quốc Anh để phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn.

Anh – Hà Lan tăng cường hợp tác trước hội nghị an ninh tại London
Anh – Hà Lan tăng cường hợp tác trước hội nghị an ninh tại London

VOV.VN - Ngày 7/12, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã có cuộc điện đàm quan trọng bàn về viện trợ Ukraine, an ninh châu Âu và chống di cư bất hợp pháp, trước thềm các cuộc họp cấp cao diễn ra tại London.

Thêm một bang ở Australia công bố kế hoạch chống chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái
Thêm một bang ở Australia công bố kế hoạch chống chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái

VOV.VN - Tiếp sau bang New South Wales, hôm nay (22/12), bang Victoria của Australia vừa công bố kế hoạch 5 điểm nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái.

