Thủ tướng Anh lên án vụ phóng hỏa nhằm vào xe cứu thương ở London

Theo Lực lượng Cứu hỏa London, vụ việc xảy ra trong đêm tại khu vực Golders Green, gần một giáo đường Do Thái. Các xe cứu thương bị phá hủy thuộc về Hatzola, một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các tình huống y tế khẩn cấp.

6 xe chữa cháy và 40 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Các nhân chứng cho biết nhiều bình nhiên liệu trên xe đã phát nổ, khiến cửa kính của một tòa chung cư lân cận bị vỡ vụn. Không có báo cáo về thương vong do vụ việc này.

Hiện tại, Cảnh sát London đang điều tra vụ phóng hỏa theo hướng tội phạm bài Do Thái. Theo website của Tổ chức tư vấn và theo dõi tình báo của Mỹ (SITE), một nhóm chiến binh đa quốc gia thân Iran mang tên "Phong trào Hồi giáo của Những người hữu ngạn" đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này được cho là cũng đứng sau các vụ hỏa hoạn tương tự xảy ra tại Bỉ, Hy Lạp và Hà Lan trong thời gian gần đây.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự cảm thông với cộng đồng người Do Thái và khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong xã hội Anh.

Trong khi đó, Đại sứ quán Israel tại Anh đã phản ứng gay gắt, cho rằng vụ ném bom xăng vào xe cứu thương là hệ quả của việc dung túng cho những hành vi thù hận trong nhiều năm qua, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng này.

Số lượng các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu Do Thái đã gia tăng trên toàn cầu kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023. Tại Anh, mức độ thù hận bài Do Thái đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Vụ việc nghiêm trọng nhất gần đây là cuộc tấn công tại Manchester năm 2025 khiến 2 tín đồ Do Thái tử vong trong ngày Lễ Đền tội (Yom Kippur).