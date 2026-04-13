Thủ tướng Anh tuyên bố không sa lầy vào xung đột Iran

Thứ Hai, 17:33, 13/04/2026
VOV.VN - Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ không bị cuốn vào xung đột với Iran bất chấp áp lực, đồng thời phản đối mọi động thái phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

"Chúng tôi không ủng hộ việc phong tỏa. Theo quan điểm của tôi, việc mở hoàn toàn eo biển là vô cùng quan trọng, và đó là điều chúng tôi đã dồn hết nỗ lực trong vài tuần qua và sẽ tiếp tục làm như vậy", ông nói với đài BBC Radio 5 Live, đồng thời nhấn mạnh việc mở cửa lại eo biển là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Keir Starmer cho biết Anh hiện đã triển khai các tàu quét thủy lôi tại khu vực, song từ chối thảo luận về các chi tiết. Thủ tướng Anh cũng thừa nhận nước này đang phải đối mặt với những sức ép đáng kể nhằm tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông khẳng định lập trường nhất quán: London sẽ không bị cuốn vào chiến tranh nếu thiếu một “cơ sở pháp lý rõ ràng” cùng một “kế hoạch được cân nhắc thấu đáo”.

“Quyết định của tôi rất rõ ràng: bất kể áp lực ra sao, và thực tế là đã có những áp lực không nhỏ, chúng tôi sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran từ 10h ngày 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Lệnh phong tỏa này sẽ được thực thi đối với tàu thuyền của mọi quốc gia tiếp cận các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, dù Washington cho biết các tàu đi qua Hormuz nhưng không cập cảng Iran vẫn sẽ được lưu thông bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố lực lượng nước này sẽ chặn bắt mọi tàu thuyền trên vùng biển quốc tế có giao dịch tài chính với Iran.

“Không một khoản phí bất hợp pháp nào có thể đảm bảo an toàn trên biển. Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, sẽ bị thổi bay xuống địa ngục!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong một diễn biến liên quan, Emmanuel Macron ngày 13/4 cho biết Pháp và Anh sẽ phối hợp triển khai một “sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình” nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh sáng kiến này sẽ được duy trì “tách biệt khỏi các bên tham chiến”.

Sáng kiến chung của Anh và Pháp được xem là một hướng đi tách biệt với chiến lược phong tỏa mà Washington theo đuổi. Ông Macron cho biết trong những ngày tới, Paris và London sẽ tổ chức hội nghị với các quốc gia sẵn sàng đóng góp lực lượng cho một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực.

“Đây là một nhiệm vụ mang tính phòng thủ thuần túy, không đứng về phía bất kỳ bên tham chiến nào và sẽ được triển khai ngay khi điều kiện cho phép", ông Macron nhấn mạnh.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: anh thủ tướng anh eo biển hormuz mỹ chặn tàu thuyền qua eo hormuz căng thẳng trung đông
Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát động một chiến dịch được đánh giá là đầy rủi ro nhằm khôi phục hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát động một chiến dịch được đánh giá là đầy rủi ro nhằm khôi phục hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.

Các nước tìm cách ứng phó áp lực kinh tế sau động thái của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

VOV.VN - Sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN kêu gọi khôi phục việc đi lại tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 13/4 ra Tuyên bố về những diễn biến ở Trung Đông, theo đó hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, được công bố vào ngày 8/4/2026.

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 13/4 ra Tuyên bố về những diễn biến ở Trung Đông, theo đó hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, được công bố vào ngày 8/4/2026.

