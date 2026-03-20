Thủ tướng Hungary: Không nên loại Nga khỏi hệ thống năng lượng châu Âu

Thứ Sáu, 06:19, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây cho rằng, trong bối cảnh giá năng lượng châu Âu tăng vọt, Nga nên tiếp tục là một phần của hệ thống an ninh, năng lượng và thương mại của châu lục này bất chấp tình hình cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Orban cho rằng, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không thể trở thành lý do để châu Âu loại bỏ Moscow khỏi các khuôn khổ hợp tác then chốt và cản trở EU xây dựng lại quan hệ với Nga trong tương lai. Châu Âu cần bảo đảm an ninh ổn định, nguồn năng lượng giá rẻ và dòng thương mại bền vững. Việc tiếp tục cô lập Nga chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu này, đặc biệt khi giá dầu và khí đốt đang leo thang.

Ông Orban cũng đề xuất, châu Âu nên tạo ra một hệ thống năng lượng mới cho toàn châu lục, bao gồm cả nguồn cung từ Nga và các nguồn khác. Trường hợp các nước EU không đồng ý khôi phục quan hệ với Nga, châu Âu có thể xây dựng một hệ thống an ninh và thương mại mới với Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: hungarytoday.hu)

Trước đó, Hungary cũng đã kêu gọi EU xem xét và tạm dừng các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga nhằm giúp khối này đối phó với những thách thức về nguồn cung do đường ống Druzhba ngừng hoạt động và cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 19/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Orban tiếp tục giữ lập trường phản đối khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, đặt EU vào tình thế khó khăn trong việc duy trì sự thống nhất nội khối về hỗ trợ Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, Budapest chỉ sẵn sàng ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro khi các lợi ích năng lượng của nước này được đảm bảo.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Hungary cử phái đoàn đến Ukraine để đánh giá đường ống Druzhba
Hungary cử phái đoàn đến Ukraine để đánh giá đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 11/3, Hungary đã cử một phái đoàn đến Ukraine để đánh giá thực trạng của đường ống dẫn dầu Druzhba, được cho là bị hư hại do các cuộc không kích và đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1/2026.

EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?
EU có kịp tung “phao cứu sinh” cho Ukraine khi Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro?

VOV.VN - Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng sự hậu thuẫn của nhóm quốc gia Bắc Âu và Baltic nhiều khả năng sẽ giúp chính quyền Ukraine duy trì chiến sự với Nga trong ngắn hạn.

Hungary sẽ tạm dừng vận chuyển hàng hóa thiết yếu sang Ukraine
Hungary sẽ tạm dừng vận chuyển hàng hóa thiết yếu sang Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/3, Hungary tuyên bố sẽ tạm dừng việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến Ukraine, đồng thời nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể lan sang châu Âu.

Ukraine từ chối khôi phục đường ống dẫn dầu Druzhba giữa căng thẳng với Hungary
Ukraine từ chối khôi phục đường ống dẫn dầu Druzhba giữa căng thẳng với Hungary

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chưa khôi phục hoạt động của đường ống dầu Druzhba – tuyến vận chuyển dầu thô từ Nga sang Hungary và Slovakia trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Kiev và Budapest ngày càng gia tăng.

