Thủ tướng Hungary: Không nên loại Nga khỏi hệ thống năng lượng châu Âu

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Orban cho rằng, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không thể trở thành lý do để châu Âu loại bỏ Moscow khỏi các khuôn khổ hợp tác then chốt và cản trở EU xây dựng lại quan hệ với Nga trong tương lai. Châu Âu cần bảo đảm an ninh ổn định, nguồn năng lượng giá rẻ và dòng thương mại bền vững. Việc tiếp tục cô lập Nga chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu này, đặc biệt khi giá dầu và khí đốt đang leo thang.

Ông Orban cũng đề xuất, châu Âu nên tạo ra một hệ thống năng lượng mới cho toàn châu lục, bao gồm cả nguồn cung từ Nga và các nguồn khác. Trường hợp các nước EU không đồng ý khôi phục quan hệ với Nga, châu Âu có thể xây dựng một hệ thống an ninh và thương mại mới với Nga.

Trước đó, Hungary cũng đã kêu gọi EU xem xét và tạm dừng các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga nhằm giúp khối này đối phó với những thách thức về nguồn cung do đường ống Druzhba ngừng hoạt động và cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 19/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Orban tiếp tục giữ lập trường phản đối khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, đặt EU vào tình thế khó khăn trong việc duy trì sự thống nhất nội khối về hỗ trợ Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, Budapest chỉ sẵn sàng ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro khi các lợi ích năng lượng của nước này được đảm bảo.