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Thủ tướng Modi công du Trung Á, thúc đẩy an ninh và kết nối khu vực

Thứ Bảy, 16:05, 29/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/8 bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Uzbekistan và Kyrgyzstan, nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Trung Á, thúc đẩy hợp tác khu vực và khẳng định vai trò của Ấn Độ trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA), Thủ tướng Narendra Modi thăm cấp nhà nước Uzbekistan trong hai ngày 29 và 30/8. Đây là lần thứ tư Thủ tướng Modi thăm Uzbekistan.

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Thủ tướng Modi. Ảnh: Zee News.

Dự kiến, ông Modi sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Uzbekistan, tập trung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, năng lượng, giáo dục, kết nối số và khoáng sản quan trọng. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thống nhất một lộ trình hợp tác dài hạn, tìm kiếm những điểm tương đồng giữa tầm nhìn “Ấn Độ phát triển 2047” và chiến lược “Uzbekistan 2030”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi cũng sẽ  đến thăm những địa điểm có ý nghĩa lịch sử và văn hóa trong quan hệ hai nước.

Sau Uzbekistan, Thủ tướng Modi sẽ tới Kyrgyzstan để tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9. Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 25 năm thành lập SCO.

Phát biểu trước chuyến đi, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ là một thành viên tích cực và mang tính xây dựng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông cho biết New Delhi sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực không có khủng bố, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh, kết nối và phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, Ấn Độ dự kiến tập trung vào ba ưu tiên lớn là An ninh, Kết nối và Cơ hội. Bên cạnh an ninh, Ấn Độ muốn thúc đẩy kết nối giao thông, thương mại và số với Trung Á, qua đó mở rộng cơ hội kinh tế với khu vực có vị trí địa chiến lược và nguồn tài nguyên quan trọng.

Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng tạo cơ hội để Thủ tướng Modi tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên. Đáng chú ý, sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến các cuộc tiếp xúc bên lề giữa Thủ tướng Modi với hai nhà lãnh đạo này được đặc biệt quan tâm.

Ngoài chương trình nghị sự của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Thủ tướng Modi cũng sẽ tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Du mục Thế giới lần thứ 6 tại Kyrgyzstan, một sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa và truyền thống của khu vực Trung Á.

Chuyến công du được đánh giá là bước đi mới của Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ với Trung Á, mở rộng hợp tác kinh tế và kết nối khu vực, đồng thời thúc đẩy các lợi ích an ninh của New Delhi thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo về “sự thiếu lòng tin” giữa các quốc gia

VOV.VN - Ngày 16/6, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang được tổ chức tại Pháp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cảnh báo về tình trạng “thiếu lòng tin” ngày càng gia tăng giữa các quốc gia trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp về địa chính trị, kinh tế và an ninh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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