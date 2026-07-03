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Thủ tướng Pakistan thăm Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy tiến trình hòa bình Mỹ - Iran

Thứ Sáu, 10:08, 03/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ có chuyến thăm Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3-5/7 trong bối cảnh nước này đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, đồng thời tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng trong khu vực.

 

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Shehbaz Sharif là Tehran, nơi ông sẽ tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tại đây, ông sẽ thay mặt Chính phủ và nhân dân Pakistan gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và nhân dân Iran, tái khẳng định tình đoàn kết với Tehran sau những biến động an ninh gần đây. Đồng thời, trao đổi với giới chức Iran về việc thúc đẩy triển khai Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các vấn đề còn tồn đọng trong tiến trình hòa bình.

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Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (Ảnh: Reuters)

Sau chuyến thăm Iran, Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ tới Istanbul theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế, đồng thời trao đổi về tình hình hòa bình và an ninh khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shehbaz Sharif cũng sẽ phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư của Pakistan trong các lĩnh vực khu kinh tế đặc biệt (SEZ), năng lượng, công nghệ thông tin, thương mại và tư nhân hóa.

Liên quan đến chuyến công du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết Pakistan đang tăng cường tham vấn với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc triển khai Biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran được ký ngày 18/6 trước đó.

Theo ông, vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước tại Doha của Qatar đã đạt “những tiến triển tích cực” trên nhiều nội dung. Pakistan sẽ tiếp tục phối hợp với Qatar đóng vai trò hỗ trợ và trung gian, góp phần duy trì động lực của tiến trình hòa bình và thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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