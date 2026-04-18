Thủ tướng Singapore cảnh báo nguy cơ “vũ khí hóa” các tuyến hàng hải quốc tế

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về eo biển Hormuz ngày 17/4, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhận định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn hết sức mong manh, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục chịu các biện pháp kiểm soát đơn phương.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến và có bài phát biểu ngày 17/4. Nguồn: Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore

Ông Lawrence Wong cảnh báo thế giới không thể chấp nhận xu hướng này, vì nó sẽ đẩy cục diện quốc tế vào tình trạng hỗn loạn, bất ổn hơn và bị chi phối bởi vũ lực thay vì luật lệ. Đặc biệt, việc này có nguy cơ tạo tiền lệ nguy hiểm, khiến các tuyến hàng hải quốc tế khác, trong đó có eo biển Malacca và eo biển Singapore trở thành mục tiêu tương tự. Thủ tướng Singapore tái khẳng định tầm quan trọng của bảo vệ quyền quá cảnh và tự do hàng hải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ông kêu gọi các bên liên quan nỗ lực chấm dứt chiến sự, hướng tới một giải pháp bền vững, lâu dài, đồng thời khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz an toàn, ổn định và không bị cản trở.

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về eo biển Hormuz do Pháp và Anh đồng chủ trì hôm qua có sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và phối hợp ứng phó với những khó khăn của ngành vận tải biển. Các bên cũng thảo luận về phương án triển khai một phái bộ quân sự đa quốc gia mang tính phòng thủ sau khi xung đột chấm dứt nhằm đảm bảo tự do hàng hải.

Cũng trong ngày hôm qua, tại cuộc họp lần thứ 34 của Ủy ban Quỹ hỗ trợ hàng hải (ANF), Indonesia, Malaysia và Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời tăng cường phối hợp để bảo đảm lưu thông tại eo biển Malacca an toàn và thông suốt.

Về diễn biến trên thực địa, Iran ngày 17/4 tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 10 ngày ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa của hải quân Mỹ đối với Iran sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện. Trước đó, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian được thiết lập vào ngày 8/4 và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4.