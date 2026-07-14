Thủ tướng Thái Lan thăm Trung Quốc: Trải thảm đỏ hút vốn AI, bán dẫn và xe điện

Theo kế hoạch, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô; hội đàm với các quan chức cấp cao, đồng thời gặp gỡ lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Tháp tùng Thủ tướng Thái Lan có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow cùng nhiều quan chức cấp cao.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025 (Nguồn Bộ Ngoại giao Thái Lan)

Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm này là một phần trong chiến lược tổng thể của Chính phủ Thái Lan nhằm thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, từng bước đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực.

Thông tin về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết, chương trình làm việc sẽ kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn.

Bộ trưởng Varawut nhấn mạnh, để hỗ trợ mục tiêu này, Thái Lan đã triển khai sáng kiến Fast Pass, tạo hành lang ưu tiên, xử lý nhanh các thủ tục phê duyệt và cấp phép cho những dự án quy mô lớn trong các ngành trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp số.

Thời gian qua, quan hệ Thái Lan và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 147 tỷ USD, tăng hơn 27% so với năm trước đó, qua đó Trung Quốc củng cố vững chắc vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan. Về đầu tư, Ủy ban đầu tư Thái Lan (BOI) đã tiếp nhận hơn 980 hồ sơ từ các nhà đầu tư Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư đề xuất khoảng 172 tỷ baht (hơn 5 tỷ USD) trong năm 2025. Trung Quốc đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Thái Lan.