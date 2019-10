Thủ tướng Trudeau giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 43 diễn ra ngày 21/10. Tuy vậy, ông Trudeau được dự báo sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ mới không dễ dàng, bởi vì Quốc hội và đất nước Canada đang ngày càng chia rẽ hơn.



Thủ tướng Trudeau vẫy tay chào cử tri ở Montreal (Ảnh: AP)

Tính đến đầu giờ sáng 22/10 (giờ miền Đông Canada), công tác kiểm phiếu vẫn chưa chính thức hoàn tất, song đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã giành được 157 ghế.

Như vậy, đảng Tự do chắc chắn giành được nhiều ghế nhất, nhưng thiếu 13 ghế cần thiết để chiếm thế đa số trong Hạ viện Canada gồm 338 nghị sỹ. Không nằm ngoài dự đoán, về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử lần này là đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer, hiện đã giành được 121 ghế.



Lý giải cho chiến thắng không trọn vẹn của đảng Tự do, ông Robert Bothwell, Giáo sư ngành lịch sử Canada và quan hệ quốc tế tại Đại học Toronto, cho rằng ông Trudeau tiếp tục nắm giữ chức Thủ tướng Canada là do phần còn lại của đảng Tự do có thể tự xích lại gần nhau và thắng thế.

Thủ tướng Trudeau xứng đáng nhận được sự tín nhiệm với những gì đã làm được trong 4 năm vừa, song thực sự sẽ phải chứng minh những phẩm chất mà ông vẫn chưa thể hiện.



Trong phát biểu đầu tiên sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố, ông Andrew Scheer tuyên bố, những người bảo thủ đã đặt Thủ tướng Trudeau vào tình thế cảnh giác, một khi Chính phủ của đảng Tự do sụp đổ, đảng Bảo thủ sẽ sẵn sàng thay thế và sẽ giành chiến thắng.



Trong khi đó, đầu giờ sáng qua, Thủ tướng Trudeau đã xuất hiện tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố Montreal để chào đón các cử tri và chụp ảnh cùng họ.

Phát biểu với báo giới trước đó, Thủ tướng Trudeau đã đưa ra thông điệp hòa giải và nhấn mạnh, “đối với những cử tri đã không bỏ phiếu cho đảng Tự do, cần hiểu rằng chúng tôi sẽ nỗ lực từng ngày vì các bạn và Chính phủ sẽ hành động vì tất cả mọi người”.



Do không thể giành đa số ghế, đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau nhiều khả năng sẽ dựa vào đảng Dân chủ Mới để thành lập chính phủ mới và thông qua các dự luật trong Quốc hội khóa tới.

Phát biểu với báo giới đầu giờ sáng 22/10, Lãnh đạo đảng Dân chủ Mới, ông Jagmeet Singh chúc mừng Thủ tướng Trudeau tái đắc cử và hứa hẹn đóng một vai trò xây dựng trong Quốc hội Canada thời gian tới./.