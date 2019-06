Thượng đỉnh Hồi giáo Mecca “đánh hội đồng” Iran, ủng hộ Saudi Arabia

Theo sáng kiến của Saudi Arabia, hôm 31/5 tại thành phố Mecca, đã diễn ra liên tiếp 3 hội nghị thượng đỉnh khu vực, lần lượt của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, nhằm tìm kiếm biện pháp đối phó với những mối đe dọa và hành động vì tương lai của các nước Arab và Hồi giáo. Những hội nghị này diễn ra trong bối cảnh khu vực đang nóng lên từng ngày cùng với những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Hình ảnh minh họa về sự đối đầu giữa Saudi Arabia và Iran. Nguồn: Trofire.

Hội nghị lần thứ 14 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo là cuộc gặp cuối cùng của lãnh đạo các nước Arab và Hồi giáo trong chuỗi 3 sự kiện diễn ra hôm qua tại thành phố Mecca, Saudi Arabia. Theo Quốc vương nước chủ nhà Salman, với chủ đề “Tay trong tay hướng tới tương lai”, cũng giống như 2 hội nghị diễn ra trước đó cùng ngày, Hội nghị lần này của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ tìm kiếm biện pháp để đối phó với những mối đe dọa và hành động vì tương lai của các nước Arab và Hồi giáo.



Tại các hội nghị, Quốc vương Salman đã công kích mạnh mẽ Iran khi cáo buộc nước này tiến hành các hành vi tội ác, can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước láng giềng và đe dọa nguồn cung dầu mỏ của thị trường toàn cầu.

Ông Salman nói: “Điều mà chính quyền Iran đang làm đó là can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia và phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và gây nguy hại đối với nguồn cung dầu mỏ cho thị trường toàn cầu và vi phạm các hiệp ước hòa bình của Liên Hợp Quốc.”

Trong các thông cáo cuối cùng, cả Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab đều bày tỏ sự đoàn kết với Saudi Arabia và sự ủng hộ đối với chiến lược của Mỹ tại Iran. Đặc biệt, thông báo cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab đã dành 10 trên tổng số 11 điểm để chỉ trích sự can dự của Iran, cũng như hành vi gây đe dọa, sự hỗ trợ của nước này dành cho nhóm nổi dậy người Houthi và những đe dọa đối với giao thông hàng hải. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ giữa các quốc gia Arab và Hồi giáo, cũng như cho thấy bức tranh nhiều màu sắc tại khu vực, Iraq, vốn có quan hệ chặt chẽ với Iran đã không thông qua thông cáo này.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Phản ứng về các sự kiện diễn ra tại Saudi Arabia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Moussavi cáo buộc Saudi Arabia tiếp tục gây chia rẽ giữa các nước Hồi giáo và tại khu vực. Theo ông, có thể nhìn thấy ý định của Saudi Arabia huy động các nước láng giềng Arab chống lại Iran như một phần mở rộng của những nỗ lực vô ích của Mỹ và Israel.

Tổ chức Hồi giáo OIC lên án việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án các quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Mặc dù đã cắt đứt quan hệ với Saudi Arabia, song Thủ tướng Qatar Abdallah ben Nasser Al Thani cũng tham dự các cuộc họp tại Mecca. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên của Qatar tới Saudi Arabia kể từ khi Saudi Arabia và 3 quốc gia đồng minh (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập) cắt đứt quan hệ với Qatar hồi tháng 6/2017, với cáo buộc hỗ trợ các nhóm cực đoan và trách cứ nước này xích lại gần với Iran. Tuy nhiên, những phát biểu chung chung của Thủ tướng Al Thani vẫn chưa thể cho thấy nước này đồng tình với cách tiếp cận của Saudi Arabia cũng như chính quyền Mỹ trong hồ sơ Iran.

Thủ tướng Qatar- Al Thani nói: “Qatar luôn muốn bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực, tránh nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh, xây dựng hòa bình , an ninh và thịnh vượng cho tất cả các dân tộc trong khu vực, bao gồm cả người dân Iran. Chúng tôi luôn mở rộng cánh tay cho hòa bình và sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực vài ổn định và an ninh.”.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần đóng vai trò trung gian nhằm hòa giải cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước Arab vùng Vịnh, điều có thể gây nguy hại cho chiến lược của nước này tại khu vực, đó là cô lập Iran. Tuy nhiên, mọi nỗ lực này tới nay đều không thành công./.