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Thượng đỉnh SCO 2026 hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững

Chủ Nhật, 15:31, 30/08/2026
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VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra ngày 1/9 tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đúng dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập.

 

Đây là hoạt động quan trọng nhất trong năm Kyrgyzstan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch SCO, với chủ đề “25 năm SCO: Cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững”.

thuong dinh sco 2026 huong toi hoa binh, phat trien va thinh vuong ben vung hinh anh 1
Thủ đô Kyrgyzstan sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan, hội nghị sẽ có sự tham dự của lãnh đạo 10 quốc gia thành viên SCO, gồm Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Pakistan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO+) còn có sự tham dự của lãnh đạo các nước Azerbaijan, Armenia, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Lào, Ai Cập và Togo. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đại diện nhiều tổ chức quốc tế cũng tham dự sự kiện.

Các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận những vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, định hướng phát triển của SCO, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh đến thương mại - kinh tế, giao thông - logistics, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và hợp tác văn hóa - nhân văn.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Bishkek nhân dịp 25 năm thành lập SCO, cùng nhiều văn kiện và quyết định nhằm tăng cường hợp tác đa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Cùng thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh SCO, Kyrgyzstan cũng tổ chức Đại hội Thể thao Du mục thế giới lần thứ VI, dự kiến thu hút hơn 100.000 du khách, với khoảng 3.000 vận động viên đến từ hơn 110 quốc gia.

Để bảo đảm an ninh cho các hoạt động quốc tế quy mô lớn, Kyrgyzstan đã huy động khoảng 15.000 nhân viên thuộc nhiều lực lượng và cơ quan khác nhau, làm nhiệm vụ 24/24 tại các địa điểm tổ chức, trên tuyến đường di chuyển của các đoàn đại biểu và tại các khu vực tập trung đông người.

Hương Trà/VOV-Moscow
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