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Trung Quốc nêu 4 đề xuất nhằm tăng cường vai trò của SCO

Thứ Bảy, 10:44, 25/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) xây dựng “lá chắn” cho hòa bình và ổn định, trong bối tình hình thế giới đang biến động nhanh chóng.

Phát biểu tại Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao SCO ở Kyrgyzstan ngày 24/7, ông Vương Nghị cho biết năm nay đánh dấu 25 năm thành lập SCO. Từ hợp tác ban đầu của 6 nước, đến nay tổ chức này đã mở rộng lên 27 quốc gia, triển khai hợp tác trên hơn 50 lĩnh vực và tiếp tục phát huy “Tinh thần Thượng Hải” với các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, hiệp thương, tôn trọng đa dạng văn minh và theo đuổi phát triển chung.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông nhấn mạnh SCO cần kiên trì giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, hóa giải bất đồng bằng tham vấn, và giữ gìn hòa bình bằng hợp tác; đồng thời xử lý thỏa đáng các điểm nóng khu vực và quốc tế.

Ông cũng đề nghị thúc đẩy sớm phát huy hiệu quả của “bốn trung tâm an ninh”, gồm trung tâm ứng phó an ninh và thách thức tổng hợp, trung tâm an ninh thông tin, trung tâm chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và trung tâm phòng chống ma túy, qua đó nâng cao năng lực ứng phó rủi ro an ninh của khu vực.

Bên cạnh đó, ông Vương Nghị kêu gọi các nước thành viên tăng cường gắn kết chiến lược phát triển quốc gia với các sáng kiến hợp tác khu vực, đẩy mạnh xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao, mở rộng các động lực tăng trưởng mới về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đổi mới công nghệ, công nghiệp xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng nhấn mạnh cần bảo vệ vai trò của Liên Hợp Quốc, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, qua đó thúc đẩy mô hình quản trị toàn cầu công bằng và hiệu quả hơn.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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