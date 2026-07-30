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Tiếp theo camera, Trung Quốc quản lý đô thị bằng UAV

Thứ Năm, 08:58, 30/07/2026
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VOV.VN - Vài năm trở lại đây, hình ảnh những chiếc máy bay không người lái (UAV) giao đồ ăn đã không còn hiếm gặp ở Trung Quốc. Giờ đây, bên cạnh camera giám sát, UAV đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong quản lý đô thị và quản trị xã hội tại quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất thiết bị bay không người lái này.


Các cuộc tuần tra bằng máy bay không người lái định kỳ bao phủ toàn thành phố, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trong việc xác định các vấn đề như xây dựng trái phép, đổ rác bừa bãi, ô nhiễm sông ngòi hay cả những trường hợp có những hành vi nguy hiểm như đi sát mép sông hồ... để kịp thời ngăn chặn.

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Nền tảng ứng dụng tầm thấp thông minh của Mã An Sơn

Đây là những ví dụ cụ thể được bà Dư Nhiễm, người phụ trách Trung tâm Sinh thái của Công ty TNHH Công nghệ Zhiyuan Geovis (An Huy) đưa ra khi giới thiệu về nền tảng “Mạng lưới bay thống nhất” đang được áp dụng ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.

“Trong dự án ‘Mạng lưới bay thống nhất” tại Mã An Sơn, chúng tôi đã sử dụng 62 chiếc UAV bao phủ khu vực đô thị chính và lâm trường xung quanh nhằm thực hiện các cuộc tuần tra phòng, chống cháy rừng. Mạng lưới này liên quan hơn 20 ban ngành, với gần 100 cuộc tuần tra thường xuyên mỗi ngày. Các cuộc tuần tra chủ yếu liên quan đến các đơn vị như quản lý đô thị, thủy lợi, an ninh công cộng, phòng cháy chữa cháy và ứng phó khẩn cấp. Bất cứ kịch bản nào cần thay thế nhân lực mà bạn có thể nghĩ đến, từ văn phòng đến hiện trường, chúng tôi đều có thể thực hiện được bằng máy bay không người lái và nền tảng của mình”, bà Dư Nhiễm nói.

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Bà Dư Nhiễm, người phụ trách Trung tâm Sinh thái của Công ty TNHH Công nghệ Zhiyuan Geovis

Nền tảng này được đánh giá là giúp phá vỡ các rào cản về dữ liệu tồn tại bấy lâu nay giữa các cơ quan công quyền, cho phép “quản lý thành phố thống nhất, mạng lưới bay thống nhất, UAV kiêm nhiều chức năng và hình ảnh thu được dùng vào nhiều mục đích”. Thông qua việc quy hoạch thông minh các lộ trình bay phức hợp, dữ liệu thu thập được từ một chuyến bay có thể được phân tích bởi các mô hình AI khác nhau, chia sẻ và tái sử dụng giữa các bộ phận.

Theo ước tính, mô hình này có thể cải thiện việc sử dụng tài nguyên lên đến 60%, tăng hiệu quả tuần tra, kiểm tra của các cơ quan công quyền lên 5-10 lần, cũng như rút ngắn thời gian phát hiện và phản hồi sự cố xuống 50%.

Cùng với nền tảng này, những chiếc xe kiểu cảnh sát chuyên dụng tại đây cũng trang bị UAV đi kèm, mà theo ông Đới Tiểu Long, Phó Chủ tịch Công ty Thiết bị tầm thấp Geovis, là tạo thành một hệ thống phòng ngừa và kiểm soát an ninh tầm thấp tích hợp giữa không trung và mặt đất, kết hợp xe cộ, UAV, bãi đáp radar, mạng internet và điện toán đám mây, ứng dụng vào nhiều kịch bản đảm bảo an toàn và trật tự trị an khác nhau.

“Đây có thể nói là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này tại Trung Quốc, một chiếc xe bán tải năng lượng mới có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu tuần tra cơ động và trinh sát bằng máy bay không người lái. Tính năng nổi bật nhất là tất cả các thiết bị điều khiển đều được tích hợp vào hệ thống thông tin của xe, cho phép người lái điều khiển UAV và thiết bị trinh sát mà không cần rời khỏi xe”, ông Đới Tiểu Long cho biết.

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Ông Đới Tiểu Long, Phó Chủ tịch Công ty Thiết bị tầm thấp Geovis

Còn theo bà Dư Nhiễm, sự kết hợp giữa không trung và mặt đất cũng được ứng dụng vào hệ thống camera với UAV và cách làm này sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý đô thị. “Về cơ bản, chúng hoạt động như một cơ chế hai chiều bổ sung. Camera giám sát có những ưu điểm riêng, nó có thể hoạt động 24/7 và hết sức cần thiết. Nếu không, chúng tôi đã không đầu tư mạnh vào dự án quy mô lớn này. Tuy nhiên, camera cũng có những điểm mù và hạn chế. UAV lấp đầy những khoảng trống này, do đó chúng bổ sung cho nhau, tạo ra cái mà chúng tôi gọi là liên lạc không trung - mặt đất tích hợp”.

Giờ đây, ở Trung Quốc, UAV đã phát triển trên mọi kích cỡ, từ dùng để chuyển phát văn bản, đồ uống đến vận chuyển hàng hóa nặng tới cả tấn. Với ngành sản xuất máy bay không người lái dẫn đầu thế giới, nước này đang tích hợp ngày càng nhiều công nghệ và thiết bị thông minh vào quản lý đô thị, coi đây như một mắt xích quan trọng trong kinh tế tầm thấp - một động lực tăng trưởng chiến lược mới của nền kinh tế.

 
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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