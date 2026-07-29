Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các tổ chức nghiên cứu vào danh sách trừng phạt

Theo phần trả lời báo chí đăng tải trên trang web chính thức, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “rất bất bình và kiên quyết phản đối” động thái của phía Mỹ.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Theo phía Trung Quốc, Mỹ đã “không ngừng mở rộng khái niệm an ninh quốc gia”, đồng thời thiết lập các rào cản mang tính phân biệt đối xử, chính trị hóa và “vũ khí hóa” hợp tác nghiên cứu khoa học. Bắc Kinh cho rằng những hành động này cản trở giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, đi ngược xu thế hợp tác đổi mới toàn cầu.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc “bôi nhọ vô căn cứ” đối với các cơ quan nghiên cứu của nước này, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh các biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai lầm, bảo đảm đối xử công bằng, không phân biệt đối xử.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan nghiên cứu trong nước, cũng như duy trì hoạt động hợp tác khoa học công nghệ bình thường.

Trước đó, ngày 23/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cập nhật và công bố “Danh sách các tổ chức nghiên cứu khoa học nước ngoài tham gia các hoạt động đáng lo ngại” (còn gọi là danh sách 1286), trong đó có một số tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc.