中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiết lộ mức độ thiệt hại tài sản quân sự Mỹ sau các đòn đáp trả của Iran

Thứ Năm, 06:54, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích đáp trả của Iran đã gây thiệt hại đối với các tài sản quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, lớn hơn đáng kể so với những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump từng thừa nhận.

Theo Washington Post, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị tại các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Tây Á.

tiet lo muc do thiet hai tai san quan su my sau cac don dap tra cua iran hinh anh 1
Hình ảnh thiệt hại tại trại Camp Buehring ở Kuwait do truyền thông nhà nước Iran công bố và chú thích. Nguồn: The Washington Post

Các mục tiêu được xác định thông qua phân tích ảnh vệ tinh bao gồm kho chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, máy bay, cùng các hệ thống radar, liên lạc và phòng không quan trọng. Dẫn lời các quan chức Mỹ, báo cáo cho biết các cuộc không kích của Iran đã khiến một số căn cứ Mỹ trong khu vực trở nên quá nguy hiểm nên khó có thể duy trì quân số ở mức thông thường, buộc các chỉ huy phải di dời phần lớn binh sĩ khỏi các địa điểm này.

Tổng cộng, Washington Post ghi nhận 217 công trình và 11 thiết bị hư hại hoặc bị phá hủy tại 15 cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các chuyên gia tham gia đánh giá nhận định mức độ thiệt hại cho thấy quân đội Mỹ có thể đã đánh giá thấp năng lực tấn công chính xác của Iran. Họ cũng cho rằng Mỹ chưa thích ứng đầy đủ với chiến tranh máy bay không người lái hiện đại và vẫn để một số căn cứ trong tình trạng phòng vệ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, Washington Post lưu ý rằng những phát hiện này mới chỉ phản ánh một phần thiệt hại dựa trên các hình ảnh vệ tinh hiện có. Theo tờ báo, các chiến dịch đáp trả của Iran đã buộc giới hoạch định quân sự Mỹ phải xem xét lại chiến lược triển khai lực lượng, bao gồm việc rút binh sĩ về các địa điểm an toàn hơn.

Washington Post dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ có thể sẽ không còn triển khai lực lượng quy mô lớn trở lại các căn cứ trong khu vực, dù hiện chưa có quyết định cuối cùng.

trump (8).JPG

Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran cuộc chiến Iran tài sản quân sự Mỹ thiệt hại Mỹ so sánh Mỹ Iran Iran đáp trả
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xung đột Mỹ - Iran: Phép thử ý chí và nguy cơ tính toán sai lầm
Xung đột Mỹ - Iran: Phép thử ý chí và nguy cơ tính toán sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế với Tehran, song giới phân tích nhận định chính phủ Iran khó có thể chấp nhận một thỏa thuận nếu không đi kèm nhượng bộ đủ lớn.

Xung đột Mỹ - Iran: Phép thử ý chí và nguy cơ tính toán sai lầm

Xung đột Mỹ - Iran: Phép thử ý chí và nguy cơ tính toán sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế với Tehran, song giới phân tích nhận định chính phủ Iran khó có thể chấp nhận một thỏa thuận nếu không đi kèm nhượng bộ đủ lớn.

Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran
Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Điều Apache xuất trận ở Hormuz: Mỹ đáp trả Iran bằng “liên quân đa tầng”
Điều Apache xuất trận ở Hormuz: Mỹ đáp trả Iran bằng “liên quân đa tầng”

VOV.VN - Hải quân Mỹ được cho là đã tích hợp trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân vào các hoạt động phòng thủ tại khu vực eo biển Hormuz.

Điều Apache xuất trận ở Hormuz: Mỹ đáp trả Iran bằng “liên quân đa tầng”

Điều Apache xuất trận ở Hormuz: Mỹ đáp trả Iran bằng “liên quân đa tầng”

VOV.VN - Hải quân Mỹ được cho là đã tích hợp trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân vào các hoạt động phòng thủ tại khu vực eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ