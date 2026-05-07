Tiết lộ mức độ thiệt hại tài sản quân sự Mỹ sau các đòn đáp trả của Iran

Theo Washington Post, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị tại các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Tây Á.

Hình ảnh thiệt hại tại trại Camp Buehring ở Kuwait do truyền thông nhà nước Iran công bố và chú thích. Nguồn: The Washington Post

Các mục tiêu được xác định thông qua phân tích ảnh vệ tinh bao gồm kho chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, máy bay, cùng các hệ thống radar, liên lạc và phòng không quan trọng. Dẫn lời các quan chức Mỹ, báo cáo cho biết các cuộc không kích của Iran đã khiến một số căn cứ Mỹ trong khu vực trở nên quá nguy hiểm nên khó có thể duy trì quân số ở mức thông thường, buộc các chỉ huy phải di dời phần lớn binh sĩ khỏi các địa điểm này.

Tổng cộng, Washington Post ghi nhận 217 công trình và 11 thiết bị hư hại hoặc bị phá hủy tại 15 cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các chuyên gia tham gia đánh giá nhận định mức độ thiệt hại cho thấy quân đội Mỹ có thể đã đánh giá thấp năng lực tấn công chính xác của Iran. Họ cũng cho rằng Mỹ chưa thích ứng đầy đủ với chiến tranh máy bay không người lái hiện đại và vẫn để một số căn cứ trong tình trạng phòng vệ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, Washington Post lưu ý rằng những phát hiện này mới chỉ phản ánh một phần thiệt hại dựa trên các hình ảnh vệ tinh hiện có. Theo tờ báo, các chiến dịch đáp trả của Iran đã buộc giới hoạch định quân sự Mỹ phải xem xét lại chiến lược triển khai lực lượng, bao gồm việc rút binh sĩ về các địa điểm an toàn hơn.

Washington Post dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ có thể sẽ không còn triển khai lực lượng quy mô lớn trở lại các căn cứ trong khu vực, dù hiện chưa có quyết định cuối cùng.