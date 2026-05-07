  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

Thứ Năm, 06:10, 07/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/5, ông Trump nói: “Chúng tôi đang ở vị thế tốt. Hiện mọi việc đang tiến triển thuận lợi và chúng tôi cần đạt được những gì cần đạt được. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn. Nhưng nói như vậy chứ họ (Iran - ND) cũng muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao khi cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận”.

Khi được hỏi liệu có thời hạn cụ thể để Iran phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ hay không, ông Trump ám chỉ một khung thời gian mở: “Không bao giờ có thời hạn, điều đó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra, nhưng không có thời hạn”.

Tổng thống Mỹ đồng thời tiếp tục khẳng định Iran đã chấp nhận yêu cầu then chốt của ông là không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có. Họ đã đồng ý với điều đó, cùng với những vấn đề khác”, ông Trump nói, dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc Iran đã hoặc chưa chấp thuận những nội dung cụ thể nào.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: ông Trump cuộc chiến Iran thoả thuận Iran chương trình hạt nhân điều khoản thoả thuận
Tin liên quan

Ông Trump: Iran sẽ bị ném bom “mạnh hơn nhiều” nếu không đạt thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cảnh báo Iran sẽ bị ném bom “ở mức độ cao hơn nhiều” nếu không đồng ý với các đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Toàn cảnh quốc tế sáng 6/5: Ông Trump tuyên bố nóng giữa giao tranh ở Hormuz

VOV.VN - Trong họp báo ngày 4/5, Đô đốc Brad Cooper (CENTCOM) cho biết trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk của Mỹ đã phá hủy 6 tàu nhỏ Iran đe dọa tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời nêu rõ hệ thống phòng thủ nhiều lớp và kế hoạch rà phá thủy lôi.

Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm thời dừng “Dự án Tự do” nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran.

