Ông Trump nói về khả năng đạt thoả thuận với Iran

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/5, ông Trump nói: “Chúng tôi đang ở vị thế tốt. Hiện mọi việc đang tiến triển thuận lợi và chúng tôi cần đạt được những gì cần đạt được. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn. Nhưng nói như vậy chứ họ (Iran - ND) cũng muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao khi cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận”.

Khi được hỏi liệu có thời hạn cụ thể để Iran phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ hay không, ông Trump ám chỉ một khung thời gian mở: “Không bao giờ có thời hạn, điều đó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra, nhưng không có thời hạn”.

Tổng thống Mỹ đồng thời tiếp tục khẳng định Iran đã chấp nhận yêu cầu then chốt của ông là không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có. Họ đã đồng ý với điều đó, cùng với những vấn đề khác”, ông Trump nói, dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc Iran đã hoặc chưa chấp thuận những nội dung cụ thể nào.