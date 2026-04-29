Tòa cấp cao Hàn Quốc tăng nặng hình phạt đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Thứ Tư, 18:16, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trái với nhận định của giới chuyên môn và các tiền lệ thông thường, trong phiên xét xử phúc thẩm đối cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt dành cho bị cáo. 

Trong phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, được tiến hành hôm 16/1 về tội danh “cản trở thi hành công vụ đặc biệt”, mặc dù Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị mức án tổng hợp là 10 năm tù khổ sai dành cho 3 nhóm hành vi vi phạm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng Tòa án trung ương thủ đô Seoul chỉ tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho bị cáo.

toa cap cao han quoc tang nang hinh phat doi voi cuu tong thong yoon suk yeol hinh anh 1
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh Jiji Press.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử phúc thẩm được tiến hành ngày hôm nay 29/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã nâng mức hình phạt đối với ông Yoon Suk Yeol lên 7 năm tù khổ sai, trong khi phía kiểm sát vẫn duy trì mức đề nghị 10 năm.

Theo lập luận của Tòa, những hành vi của ông Yoon như đích thân chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn nhóm điều tra tội phạm công chức cao cấp thực thi lệnh bắt giữ vào tháng 1/2025, ra lệnh cho tư lệnh lực lượng phản gián quân đội tiêu hủy chứng cớ trong một điện thoại di động chống nghe trộm… đều là những vi phạm nghiêm trọng và tương xứng với hình phạt đã tuyên tại phiên sơ thẩm.

Đặc biệt, Tòa cấp cao còn cho rằng hình phạt của tòa sơ thẩm đối với hành vi cản trở thực thi quyền nghị quyết liên quan đến lệnh thiết quân luật của 9 vị Bộ trưởng và hành vi cung cấp thông tin trái với sự thật cho truyền thông nước ngoài là chưa thích đáng. Do đó, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã nâng mức hình phạt thêm 2 năm so với án sơ thẩm.

Ngoài mức án vừa được tuyên hôm nay và mức án “tù khổ sai chung thân” được tuyên hôm 19/2, bị cáo Yoon Suk Yeol còn đang đối diện với mức án 30 năm tù khổ sai do phía kiểm sát đề nghị, liên quan cáo buộc đưa thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên nhằm khiêu khích để tạo lý do ban bố lệnh thiết quân luật.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kháng án

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, bị cáo chủ chốt là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không chấp nhận phán quyết của Tòa và đã quyết định kháng cáo.

VOV.VN - Liên quan vụ án “thiết quân luật” gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, bị cáo chủ chốt là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không chấp nhận phán quyết của Tòa và đã quyết định kháng cáo.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon bị kết án tù chung thân vì ban bố thiết quân luật

VOV.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa bị kết án tù chung thân vì hành động ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn - đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất nước này trong nhiều thập kỷ. Một công tố viên đặc biệt thậm chí đã yêu cầu án tử hình đối với ông Yoon.

VOV.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa bị kết án tù chung thân vì hành động ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn - đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất nước này trong nhiều thập kỷ. Một công tố viên đặc biệt thậm chí đã yêu cầu án tử hình đối với ông Yoon.

