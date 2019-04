Tổng thống Donald Trump bác bỏ nguy cơ bị luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 khẳng định, Quốc hội sẽ không thể luận tội ông, trong bối cảnh phe Dân chủ đang tìm cách thúc đẩy các cuộc tranh luận về vấn đề này, sau khi bản báo cáo điều tra về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Quốc hội sẽ không thể luận tội ông sau báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi, liệu ông có lo ngại trước những cảnh báo về một tiến trình luận tội và có thể dẫn tới việc bị phế truất hay không?, nhà lãnh đạo Mỹ tự tin trả lời: “Hoàn toàn không”.

Theo ông, chỉ trong trường hợp những vi phạm nghiêm trọng, Tổng thống mới có thể bị luận tội. Ông không phạm bất kỳ tội danh nào như thông đồng hay cản trở tư pháp và vì thế Quốc hội không thể luận tội hay tìm cách phế truất ông.

Mặc dù minh oan cho Tổng thống Donald Trump khi khẳng định nhóm tranh cử của ông không thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và không đề cập tới việc ông chủ Nhà Trắng cản trở công lý, song bản báo cáo dài 448 trang của Công tố viên đặc biệt Robert Muller lại dẫn ra nhiều trường hợp cho thấy ông Donald Trump đã cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra.

Bản báo cáo của ông Muller cũng lưu ý thêm rằng Quốc hội có quyền quyết định Tổng thống có vi phạm luật hay không và đảng Dân chủ cho rằng đây sẽ là vấn đề cần được thảo luận trong vài tuần tới.

