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Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Tăng cường chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên

Thứ Sáu, 15:29, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường đi thăm Mỹ và 3 nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện một sách lược ngoại giao mới của Seoul trong bối cảnh công nghệ cao và khoáng sản đang trở thành những ngành mũi nhọn. 

Nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc cho hay, chuyến công du tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ kéo dài đến ngày 3/8. Mục đích chủ yếu của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và đất hiếm.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Reuters

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại San Francisco - Mỹ, dự kiến, ông Lee sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với lãnh đạo các tập đoàn lớn như Anthropic, OpenAI, NVIDIA, Broadcom… để truyền đạt những đường lối mới của Hàn Quốc về mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư cho lĩnh vực AI. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng sẽ cùng đại diện của Samsung, SK, Hyundai… tham dự Hội nghị thượng đỉnh AI San Francisco – nơi dự kiến sẽ có nhiều hợp đồng mới được ký kết, cũng như nhiều dự án đầu tư được công bố.

Sau Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ lần lượt đến Brazil, Chile và Argentina. Chủ đề chính trong các cuộc tiếp xúc giữa ông Lee với lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp của 3 quốc gia Trung Nam Mỹ này sẽ là củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu thực phẩm và năng lượng. Chuyến công du nước ngoài lần này của nhà lãnh đạo Hàn Quốc có một mục tiêu chung là thúc đẩy sách lược ngoại giao mới của Hàn Quốc - chiến lược ngoại giao AI và tài nguyên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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