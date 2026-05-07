Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

Theo hãng tin bán chính thức Fars News Agency, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải “củng cố đoàn kết, lòng tin và sự gắn kết trong cơ cấu lãnh đạo đất nước” khi đề cập tới cuộc gặp với ông Mojtaba, dù không nêu rõ thời điểm diễn ra.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3/2026, sau khi cha ông và cũng là người tiền nhiệm, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như nơi ở của nhà lãnh đạo mới.

Cho đến nay, mọi tuyên bố công khai được cho là của ông Mojtaba đều do người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước và đây là lần đầu tiên có thông tin một quan chức cấp cao chính phủ gặp trực tiếp ông.

Thời điểm của cuộc gặp cũng thu hút chú ý khi diễn ra trong bối cảnh giới chức ngày càng lạc quan rằng Washington và Tehran đang tiến gần tới sự đồng thuận.

Ông Pezeshkian cho biết ông Mojtaba tham gia cuộc gặp với “tinh thần giản dị, khiêm nhường, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, khiến bầu không khí hoàn toàn cởi mở, trực tiếp và tạo cảm giác gần gũi, tin cậy”.

“Khi người đứng đầu đất nước tiếp xúc với người dân và quan chức bằng đạo đức, sự khiêm nhường và tinh thần hướng tới nhân dân như vậy, cách hành xử đó tự nhiên có thể trở thành hình mẫu cho cả hệ thống hành chính và quản lý của đất nước”, Tổng thống Iran cho hay.