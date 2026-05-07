  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

Thứ Năm, 21:46, 07/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Theo hãng tin bán chính thức Fars News Agency, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải “củng cố đoàn kết, lòng tin và sự gắn kết trong cơ cấu lãnh đạo đất nước” khi đề cập tới cuộc gặp với ông Mojtaba, dù không nêu rõ thời điểm diễn ra.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3/2026, sau khi cha ông và cũng là người tiền nhiệm, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe cũng như nơi ở của nhà lãnh đạo mới.

Cho đến nay, mọi tuyên bố công khai được cho là của ông Mojtaba đều do người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước và đây là lần đầu tiên có thông tin một quan chức cấp cao chính phủ gặp trực tiếp ông.

Thời điểm của cuộc gặp cũng thu hút chú ý khi diễn ra trong bối cảnh giới chức ngày càng lạc quan rằng Washington và Tehran đang tiến gần tới sự đồng thuận.

Ông Pezeshkian cho biết ông Mojtaba tham gia cuộc gặp với “tinh thần giản dị, khiêm nhường, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, khiến bầu không khí hoàn toàn cởi mở, trực tiếp và tạo cảm giác gần gũi, tin cậy”.

“Khi người đứng đầu đất nước tiếp xúc với người dân và quan chức bằng đạo đức, sự khiêm nhường và tinh thần hướng tới nhân dân như vậy, cách hành xử đó tự nhiên có thể trở thành hình mẫu cho cả hệ thống hành chính và quản lý của đất nước”, Tổng thống Iran cho hay.

Tag: Tổng thống Iran Lãnh tụ tối cao Iran cuộc chiên Iran thoả thuận với Mỹ lệnh ngừng bắn đàm phán Mỹ Iran
Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ
Toàn cảnh quốc tế trưa 7/5: Ông Trump dự đoán ‘vận mệnh’ Iran nếu đàm phán đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Chương trình hạt nhân Israel bất ngờ thành tâm điểm ở Mỹ giữa chiến sự Iran

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc Washington duy trì chính sách mập mờ về năng lực hạt nhân của Israel đang làm gia tăng nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng.

Lằn ranh đỏ của Israel trong đàm phán thỏa thuận hòa bình với Iran

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng Israel muốn Iran chấm dứt hoạt động làm giàu urani, hạn chế chương trình tên lửa, cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và không có các “điều khoản hoàng hôn” trong bất kỳ thỏa thuận nào.

