  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Mexico yêu cầu Mỹ giải thích nghi vấn đặc vụ CIA hoạt động trái phép

Thứ Sáu, 07:49, 24/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã yêu cầu Mỹ cung cấp lời giải thích chi tiết về việc các đặc vụ tình báo nước này bị cho là đã hoạt động trái phép tại bang Chihuahua, miền Bắc Mexico.

Phát biểu tại họp báo ngày 23/4, bà cho biết chính phủ Mexico “bối rối” trước thông tin trên và sẽ gửi công hàm yêu cầu phía Mỹ làm rõ. “Chúng tôi cần biết chính xác những người này đã làm gì khi vào lãnh thổ Mexico và mọi thông tin liên quan”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh “cần phải có sự minh bạch” trong những vấn đề như vậy.

tong thong mexico yeu cau my giai thich nghi van dac vu cia hoat dong trai phep hinh anh 1
Thủ tướng Mexico Claudia Sheinbaum tại một cuộc họp báo ở Mexico City, ngày 3/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Mexico, luật pháp nước này quy định các đại diện nước ngoài khi thực hiện nhiệm vụ an ninh không được phép phối hợp trực tiếp với chính quyền địa phương nếu không thông qua Bộ Ngoại giao và các cơ chế liên bang. Tuy nhiên, những cá nhân liên quan trong vụ việc được cho là không có giấy phép hợp lệ, “kể cả trong trường hợp tham gia các hoạt động huấn luyện”.

Trước đó, Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Mexico thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô ngày 19/4 thực chất là đặc vụ của CIA.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại bang Chihuahua khi chiếc xe chở nhóm này rời khỏi hiện trường một chiến dịch truy quét phòng thí nghiệm sản xuất ma túy ở khu vực hẻo lánh. Phương tiện được cho là đã lao xuống vực và phát nổ, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hai công dân Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson không tiết lộ thông tin về hai công dân Mỹ, chỉ nói rằng họ là “nhân viên đại sứ quán”. Trong khi đó, phía Mexico cho biết lực lượng quân đội nước này không được thông báo về sự tham gia của người nước ngoài trong chiến dịch.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico đang điều tra liệu vụ việc có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không, đồng thời cảnh báo đây là vấn đề “người dân Mexico không nên xem nhẹ”.

Theo luật an ninh quốc gia Mexico, các đặc vụ nước ngoài không được phép hoạt động trên lãnh thổ nước này nếu chưa được chính phủ cho phép. Việc lực lượng Mỹ phối hợp trực tiếp với chính quyền cấp bang mà không thông qua chính phủ liên bang bị coi là vi hiến.

Chihuahua là một trong những bang do phe đối lập kiểm soát. Tổng thống Mexico cho biết sẽ làm việc với thống đốc bang này để làm rõ vụ việc.

Từ cuối năm 2025, Mỹ đã gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Caribe và triển khai các chiến dịch chống các băng đảng ma túy xuyên quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo Washington có thể đơn phương hành động nếu Mexico không kiểm soát hiệu quả các tổ chức tội phạm.

Về phần mình, bà Sheinbaum nhiều lần bác bỏ khả năng để lực lượng Mỹ tự do hoạt động trên lãnh thổ Mexico, song vẫn thúc đẩy hợp tác thông qua tăng cường chia sẻ tình báo, kiểm soát di cư và trấn áp các băng nhóm tội phạm.

Vụ việc mới nhất được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước trong bối cảnh hợp tác an ninh song phương vẫn tồn tại nhiều khác biệt.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

Tàu hải quân Mexico chở hơn 1.100 tấn hàng viện trợ cập cảng Cuba

Manh mối không ngờ giúp tiêu diệt trùm ma tuý quyền lực nhất Mexico

