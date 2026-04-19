Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, lãnh đạo Brazil, Tây Ban Nha và Mexico khẳng định sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại chân thành phù hợp với Liên hợp quốc và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Ba bên nhấn mạnh người dân Cuba phải được tự do quyết định tương lai của mình, không chịu sức ép từ bên ngoài. Hội nghị này được mô tả là nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tiến bộ và đối phó xu hướng cực hữu đang nổi lên tại nhiều khu vực trên thế giới.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ giữa Cuba với nhiều nước Mỹ Latinh và châu Âu gần đây được thúc đẩy trong bối cảnh La Havana đối mặt khó khăn kinh tế nghiêm trọng, thiếu hụt nhiên liệu, lương thực và vật tư y tế. Các nước tham dự cho rằng việc nới lỏng trừng phạt và mở rộng hợp tác quốc tế là cần thiết để cải thiện đời sống người dân Cuba.

Trong thời gian gần đây, nhất là sau chiến dịch tại Venezuela chính quyền Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp cấm vận đối với Cuba, bao gồm mở rộng hạn chế tài chính, siết hoạt động chuyển tiền, tăng sức ép đối với vận tải biển và năng lượng... Theo nhiều nước trong khu vực, các biện pháp này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt hàng hóa thiết yếu và cản trở quá trình phục hồi kinh tế của Cuba.