Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Nam Hải. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã “đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau”. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước.

Theo ông, điều này một lần nữa chứng minh, việc đạt được sự chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng giữa Trung Quốc và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tìm ra con đường đúng đắn để cùng tồn tại, là nguyện vọng của người dân hai nước và kỳ vọng của người dân thế giới.

Ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump mong muốn sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trong khi ông tập trung dẫn dắt người nhân Trung Quốc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác.

Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định.

Trước đó, chiều 14/5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm “vô cùng tích cực” với Chủ tịch Tập Cận Bình và đã mời ông cùng phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng tới một mục tiêu, nhằm thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Sáng cùng ngày, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.

