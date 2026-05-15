中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Thứ Sáu, 16:06, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Sáng 15/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp hẹp với Tổng thống Trump tại Trung Nam Hải. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước.

tong thong my donald trump ket thuc chuyen tham trung quoc hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Nam Hải. Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã “đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế-thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau”. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước.

Theo ông, điều này một lần nữa chứng minh, việc đạt được sự chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng giữa Trung Quốc và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tìm ra con đường đúng đắn để cùng tồn tại, là nguyện vọng của người dân hai nước và kỳ vọng của người dân thế giới.

Ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump mong muốn sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trong khi ông tập trung dẫn dắt người nhân Trung Quốc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác.

Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định.

Trước đó, chiều 14/5, phát biểu tại tiệc chiêu đãi ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm “vô cùng tích cực” với Chủ tịch Tập Cận Bình và đã mời ông cùng phu nhân thăm Mỹ vào ngày 24/9.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ để biến tầm nhìn mới về quan hệ song phương thành hành động cùng hướng tới một mục tiêu, nhằm thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Sáng cùng ngày, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.

Nguồn video: AP

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Mỹ Trung Quốc Tổng thống Donald Trump Chủ tịch Tập Cận Bình ông Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh
Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc
Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”
Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường hợp tác, giàn xếp các bất đồng và tranh chấp trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh sáng 14/5.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

Trung Quốc và Mỹ nhất trí “cạnh tranh có kiểm soát”

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường hợp tác, giàn xếp các bất đồng và tranh chấp trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh sáng 14/5.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ