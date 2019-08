Tổng thống Mỹ nói không muốn hợp tác với Huawei

“Tôi không muốn làm kinh doanh với Huawei vì đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi đã đưa ra quyết định vào ngày mai”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trước khi lên Air Force One ở New Jersey hôm 18/8.

Reuters và các cơ quan truyền thông khác đưa tin ngày 16/8 rằng Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét gia hạn giấy phép trong vòng 90 ngày cho Huawei. Theo đó, công ty Trung Quốc có thể tiếp tục mua vật tư từ các công ty Mỹ.



Tổng thống Trump không nói liệu Washington có gia hạn giấy phép chung tạm thời hay không. Phát biểu trước đó hôm Chủ nhật, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, ông Larry Kudlow, cho biết Bộ Thương mại sẽ gia hạn quy trình cấp phép của Huawei trong ba tháng như một cử chỉ thiện chí.

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen hồi tháng 5 sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa đối với công nghệ Mỹ. Danh sách đen chặn các công ty Mỹ bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei trừ khi họ được cấp giấy phép đặc biệt./.