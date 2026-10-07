Tổng thống Myanmar thăm Malaysia

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Min Aung Hlaing dự kiến hội đàm với Thủ tướng Anwar Ibrahim và tham dự Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp với các thành viên Nội các Malaysia. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc trao đổi là vấn đề hồi hương công dân Myanmar đang sinh sống tại Malaysia.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bắt đầu thăm chính thức Malaysia hôm 7/10/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Myanmar

Chuyến công du diễn ra vài ngày sau khi gần 1.500 công dân Myanmar được đưa trở về nước từ Malaysia. Chính phủ Malaysia cho biết khoảng 5.000 người Myanmar đã đồng ý hồi hương theo từng giai đoạn. Tính đến cuối tháng 8/2026, có gần 12.000 công dân Myanmar đang bị tạm giữ tại các cơ sở quản lý nhập cư trên lãnh thổ Malaysia.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bảo vệ chính sách hồi hương, cho rằng đây là một nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề người di cư, đồng thời nhấn mạnh Malaysia không thể tiếp nhận người tị nạn vô thời hạn và Myanmar cần có trách nhiệm đối với công dân của mình.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Myanmar tăng cường tiếp xúc với các nước thành viên ASEAN nhằm cải thiện quan hệ trong khu vực. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 4/2026, ông Min Aung Hlaing đã có các chuyến thăm tới Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Malaysia là điểm đến ASEAN thứ năm của ông.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, chuyến thăm tạo cơ hội để Thủ tướng Anwar Ibrahim tiếp tục duy trì đối thoại trực tiếp với Myanmar, phù hợp với quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 về việc tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận mang tính xây dựng và có nguyên tắc đối với Myanmar. Malaysia cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy hòa bình, hòa giải, hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar, cũng như duy trì ổn định và thịnh vượng trong khu vực.