Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đưa ra những lời phát biểu được ghi âm trước từ văn phòng của mình ở Bờ Tây, sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Palestine tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm thứ hai liên tiếp.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu, ông Mahmoud Abbas đã mô tả tình hình ở Gaza là một thảm họa nhân đạo chưa từng có, đồng thời cáo buộc những người định cư Israel gây leo thang bạo lực và mở rộng khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết vùng lãnh thổ này đang bị chia cắt và Đông Jerusalem đang bị cô lập.

Theo ông Mahmoud Abbas, những gì đang diễn ra tại Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem “không phải là những sự việc riêng lẻ mà là một âm mưu thực dân độc ác, nhằm làm cho cuộc sống của người Palestine trở nên khó khăn hơn và buộc họ phải rời bỏ quê hương”.

Ông Abbas hoan nghênh kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và lộ trình thực hiện kế hoạch của ông Trump, nhưng nhận xét chưa có điều khoản nào trong số đó được hiện thực hóa trên thực địa.

Tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York (Mỹ), Thủ tướng Israel Netanyahu một lần nữa bác bỏ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Dải Gaza, nói rằng Israel không diệt chủng mà ngược lại đã ngăn chặn một cuộc diệt chủng.

Israel từ lâu vẫn phủ nhận cáo buộc diệt chủng, khẳng định chiến dịch quân sự của nước này chỉ nhằm vào Hamas.