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Qatar và Jordan lên án tình hình tại Gaza

Thứ Tư, 15:17, 23/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 22/9 đều lên án chính sách và các hành động của Israel tại Gaza.

Quốc vương Qatar chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Israel tại Gaza, Bờ Tây, Lebanon và Syria. Theo Quốc vương Qatar, những gì đã xảy ra ở Gaza là “tội ác diệt chủng theo đúng nghĩa đen, là vết nhơ đáng xấu hổ trên lương tâm của toàn nhân loại”.

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Một người Palestine bày bán cá mòi trong khu chợ địa phương ở thành phố Gaza, ngày 19/12/2025. Ảnh: AP

Quốc vương Qatar nhấn mạnh những nỗ lực của nước này trong việc làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas trong suốt cuộc chiến tại Gaza nhằm đạt được các thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về kế hoạch giải giáp vũ khí của Hội đồng Hòa bình bị đình trệ, chỉ trích Israel vì đã không thực hiện các cam kết theo thỏa thuận về việc ngừng các cuộc tấn công, rút quân khỏi Gaza và mở rộng viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II cho rằng những gì đang xảy ra ở Gaza là một nỗ lực nhằm xóa bỏ sự hiện diện của người Palestine và áp đặt một thực tế mới. Ông cũng chỉ trích chính sách của Chính phủ Israel tại Bờ Tây, cho rằng các hành động này dẫn tới cưỡng bức di dời và cấu thành tội ác chiến tranh.

Theo Quốc vương Jordan, việc cộng đồng quốc tế không có hành động đủ mạnh để lên án Israel đã khiến nước này ngày càng ít bị ràng buộc bởi các giới hạn quốc tế. Ông cho rằng mỗi lần cộng đồng quốc tế làm ngơ, Israel lại có thêm cơ sở để cho rằng có thể tiếp tục đi xa hơn, vượt qua các giới hạn cả về địa lý lẫn pháp lý.

Quốc vương Abdullah II đồng thời tái khẳng định cam kết theo đuổi một nền hòa bình công bằng và sự ủng hộ đối với quyền lợi chính đáng của người Palestine.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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