Tổng thống Philippines lên án vụ phát thanh viên đang lên sóng bị sát hại

Phát thanh viên Đài phát thanh Juan Jumalon, được thính giả biết đến với cái tên DJ Johnny Walker, đang đọc lời chào trực tuyến tại phòng thu ở nhà riêng vào khoảng 5h30 sáng 5/11 thì một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào phòng và bắn vào nạn nhân. Do chương trình được phát trực tiếp trên Facebook nên các thính giả cũng đã chứng kiến hoàn toàn vụ việc.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát có 3 người liên quan đến vụ án và động cơ của các nghi phạm vẫn chưa được xác định, nhưng có thể liên quan đến công việc. Bộ Tư pháp (DOJ) Philippines cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ sát hại nhà báo, được cho là “sự xúc phạm đến các nguyên tắc dân chủ, tự do ngôn luận và tôn nghiêm của báo chí tự do”. Bộ Tư pháp Philippines nhấn mạnh cam kết trong việc duy trì quyền tự do báo chí và sự an toàn của các nhà báo, đồng thời cam kết tạo ra một môi trường nơi các nhà báo có thể thực hiện công việc của mình mà không lo sợ bạo lực, quấy rối hoặc trả thù.

Tổng thống Philippines yêu cầu điều tra vụ việc và đảm bảo an toàn cho các nhà báo. Nguồn: Inquirer

Trong một báo cáo gần đây của cơ quan giám sát truyền thông có trụ sở tại New York (Mỹ), Philippines vẫn là nơi làm việc “nguy hiểm” đối với các nhà báo, phóng viên, đặc biệt là các phát thanh viên. Lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống về an ninh truyền thông (PTFoMS) cũng kích hoạt nhóm đặc nhiệm điều tra đặc biệt (SITG), trong khi Liên minh Nhà báo quốc gia Philippines (NUJP) cũng lên án và kêu gọi đảm bảo an toàn cho các nhà báo.