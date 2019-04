Tổng thống Trump chọn ai làm tân Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ?

Trong một thông báo chiều 8/4 (giờ Mỹ), Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Giám đốc hiện nay của Cơ quan mật vụ Randolph 'Tex' Alles sẽ sớm rời khỏi vị trí này và Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn James Murray làm Giám đốc mới từ tháng 5.

Ông James Murray sẽ trở thành tân Giám đốc của Cơ quan mật vụ Mỹ từ tháng 5/2019. Ảnh: Cơ quan mật vụ Mỹ

Theo bà Sanders, James Murray là một thành viên lâu năm của Cơ quan mật vụ Mỹ.



Hồ sơ lý lịch của Murray do Cơ quan mật vụ cung cấp cho thấy, ông là người đến từ New Jessey, từng học tại Đại học Scranton và đại học Seton Hall trước khi bắt đầu sự nghiệp là một dự bị quân và là đặc vụ của Bộ giao thông.

Ông Murray làm việc tại Sở mật vụ từ năm 1995 tại New York, trước khi gia nhập đơn vị bảo vệ Tổng thống vào năm 2001. Ông từng nắm giữ nhiều vị trí trong Cơ quan mật vụ từ, trong đó có cả phụ trách liên lạc với Quốc hội, đặc vụ phụ trách Văn phòng Cơ quan mật vụ tại Washington. Oong Murray cũng từng phụ trách trung tâm huấn luyện của Cơ quan mật vụ Mỹ ở Maryland.

Một số hãng truyền thông ngày 8/4 đưa tin, ông Randolph "Tex" Alles bị sa thải chỉ vài ngày sau vụ dinh thự của Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago bị đột nhập và chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng an ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từ chức.

Theo Washignton Examiner, các thông tin ban đầu trong ngày 8/4 còn nói rằng Tổng thống Trump đã chỉ đạo quyền Chánh văn phòng Nhà trắng Mick Mulvaney sa thải ông Alles cách đây 1 tuần.

Trong một lá thư gửi các thành viên Cơ quan mật vụ Mỹ, ông Alles nói rằng: “Các bạn chắc chắn đã thấy thông tin truyền thông nói về việc “sa thải” tôi. Tôi khẳng định rằng, trường hợp này không phải như vậy, thực tế, tôi đã được thông báo trước hàng tuần về việc sẽ có sự chuyển giao trong bộ máy lãnh đạo trong bộ An ninh nội địa”.

Hiện tại cả Tổng thống Trump và Nhà Trắng đều không lên tiếng việc thay đổi nhân sự trong bộ an ninh nội địa, nhưng Tổng thống nổi giận về làn sóng di cư từ Trung Mỹ. Bộ An ninh nội địa phụ trách phần di trú và an ninh biên giới.

Ông Alles đã điều hành Cơ quan mật vụ từ năm 2017. Ông từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ 35 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2011.

Nói về người sắp kế nhiệm mình, ông Alles khẳng định, đó là một thành viên cực kỳ xuất sắc và ông tin tưởng Murray sẽ đảm nhiệm tốt công việc sắp tới./.

Thùy Linh/VOV.VN Theo CNN, Washington Examiner

