  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

Thứ Năm, 07:20, 07/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, trong bối cảnh ông đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt thế bế tắc liên quan eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

“Khi nhìn vào những gì đang diễn ra, chúng tôi làm điều đó vì một lý do rất quan trọng: Chúng tôi không thể cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi nghĩ phần lớn mọi người đều hiểu điều đó. Họ hiểu rằng những gì chúng tôi đang làm là đúng đắn và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”, ông Trump phát biểu trong một cuộc vận động trực tuyến dành cho ứng viên thống đốc bang Georgia của đảng Cộng hòa là Burt Jones.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Iran dự kiến sẽ chuyển phản hồi tới các bên trung gian về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột vào ngày thứ Năm (7/5), một nguồn tin khu vực tiết lộ.

Tehran hiện vẫn đang xem xét đề xuất do Washington đưa ra, trong bối cảnh một nguồn tin khác cho biết cả hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.  

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao khi cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tag: Tổng thống Trump cuộc chiến Iran eo biển Hormuz chương trình hạt nhân Iran thoả thuận hoà bình
Tin liên quan

Chiến sự Iran và bài toán hỏa lực: Mỹ tính tới siêu tàu chiến lớp Trump

VOV.VN - Chỉ trong 4 tuần đầu của cuộc xung đột với Iran, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, làm dấy lên lo ngại về quy mô dự trữ và năng lực sản xuất. Trong bối cảnh đó, ý tưởng về “siêu tàu chiến lớp Trump” nổi lên như một nỗ lực nhằm tái định hình cách Mỹ triển khai sức mạnh trên biển.

Ông Trump tuyên bố chiến sự có thể kết thúc nếu Iran chấp nhận thỏa thuận
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 tuyên bố xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran có thể sớm kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Washington đưa ra, trong bối cảnh các nguồn tin cho biết hai bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 tuyên bố xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran có thể sớm kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Washington đưa ra, trong bối cảnh các nguồn tin cho biết hai bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Điều Apache xuất trận ở Hormuz: Mỹ đáp trả Iran bằng “liên quân đa tầng”

VOV.VN - Hải quân Mỹ được cho là đã tích hợp trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân vào các hoạt động phòng thủ tại khu vực eo biển Hormuz.

