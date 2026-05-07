Tổng thống Trump dự đoán cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

“Khi nhìn vào những gì đang diễn ra, chúng tôi làm điều đó vì một lý do rất quan trọng: Chúng tôi không thể cho phép họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi nghĩ phần lớn mọi người đều hiểu điều đó. Họ hiểu rằng những gì chúng tôi đang làm là đúng đắn và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”, ông Trump phát biểu trong một cuộc vận động trực tuyến dành cho ứng viên thống đốc bang Georgia của đảng Cộng hòa là Burt Jones.

Iran dự kiến sẽ chuyển phản hồi tới các bên trung gian về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột vào ngày thứ Năm (7/5), một nguồn tin khu vực tiết lộ.

Tehran hiện vẫn đang xem xét đề xuất do Washington đưa ra, trong bối cảnh một nguồn tin khác cho biết cả hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã có “các cuộc trao đổi rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua, song nhấn mạnh “không có bất kỳ thời hạn nào” về việc khi nào Washington sẽ nhận được phản hồi từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng đạt được đột phá ngoại giao khi cho rằng: “Chúng tôi hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận”.