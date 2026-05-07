Ông Trump tuyên bố chiến sự có thể kết thúc nếu Iran chấp nhận thỏa thuận

Thứ Năm, 06:15, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 tuyên bố xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran có thể sớm kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Washington đưa ra, trong bối cảnh các nguồn tin cho biết hai bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 6/5, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” sẽ kết thúc nếu Iran thực hiện đúng các cam kết đã đạt được với Mỹ. Theo ông, nếu Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất thì chiến dịch quân sự và lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo rằng nếu Tehran từ chối thỏa thuận, các cuộc tấn công quân sự sẽ được nối lại với cường độ lớn hơn trước.

Ong trump tuyen bo chien su co the ket thuc neu iran chap nhan thoa thuan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong lúc Washington đã tạm ngưng “Dự án Tự do” nhằm đưa các tàu thương mại ra khỏi eo biển Hormuz, đồng thời đang chờ phản hồi cuối cùng từ Tehran về đề xuất chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần qua.

Theo bên trung gian Pakistan, Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một bản ghi nhớ nhằm kết thúc xung đột. Nhà Trắng cũng tin rằng đây là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi chiến sự bùng phát. Một số nguồn tin cho biết Washington đang chờ Tehran phản hồi về những điều khoản cuối cùng trong vòng 48 giờ tới.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết bản ghi nhớ đang được đàm phán được xem như bước đi đầu tiên nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn giữa Mỹ và Iran. Nội dung được cho là bao gồm việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt và giảm áp lực kinh tế đối với Tehran.

Các cuộc thảo luận cũng đề cập tới việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với kinh tế thế giới sau nhiều tuần xung đột khiến hoạt động vận tải và năng lượng toàn cầu rơi vào bất ổn.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ New York Post cùng ngày, ông Trump cho biết hiện còn “quá sớm” để tính tới khả năng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Iran.

Trước đó, Mỹ và Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự và thương mại trong khu vực, đồng thời đe dọa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Khủng hoảng tại Trung Đông đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng và ngành hàng không toàn cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các hãng hàng không lớn của Mỹ đã chi hơn 5 tỷ USD cho nhiên liệu máy bay trong tháng 3, tăng 56% so với tháng trước. Giá nhiên liệu trung bình tăng lên 3,13 USD/gallon, cao hơn 31% so với tháng 2.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 6/5: Ông Trump tuyên bố nóng giữa giao tranh ở Hormuz
Toàn cảnh quốc tế sáng 6/5: Ông Trump tuyên bố nóng giữa giao tranh ở Hormuz

VOV.VN - Trong họp báo ngày 4/5, Đô đốc Brad Cooper (CENTCOM) cho biết trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk của Mỹ đã phá hủy 6 tàu nhỏ Iran đe dọa tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời nêu rõ hệ thống phòng thủ nhiều lớp và kế hoạch rà phá thủy lôi.

Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz
Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm thời dừng “Dự án Tự do” nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran.

Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh
Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 nhấn mạnh mối quan hệ “rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này.

