Tổng thống Trump nghiệm thu bức tường mẫu tại biên giới với Mexico

Các bức tường mẫu đặt tại Cửa khẩu Otay Mesa tại San Diego, California. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, bà Kirstjen Nielsen tháp tùng ông Trump trong chuyến nghiệm thu này. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong chuyến thị sát. Ông Trump trò chuyện với các nhân viên Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, cùng Đơn vị tuần tra biên giới. Các bức tường mẫu. Mỹ sẽ dựng tường dọc biên giới với Mexico như ông Trump tuyên bố khi lên nắm quyền. Chào đón Tổng thống Mỹ tới San Diego có cả những người ủng hộ và những người biểu tình. Tổng thống Mỹ vẫy tay chào trên ô tô. Những người biểu tình giơ bảng gọi Tổng thống Trump là "Ngài đáng ghét" và yêu cầu ông rời đi. Bên phần lãnh thổ Mexico, các nhà hoạt động và người dân tổ chức biểu tình phản đối. Những tấm biểu ngữ viết: “Tổng thống Trump, chúng tôi không phải là kẻ thù của nước Mỹ”. Rất nhiều người tập trung phản đối Tổng thống. Đông đảo phóng viên báo chí tới đưa tin về sự kiện này. Những người biểu tình tập trung tại Tijuana, Mexico, để phản đối chuyến thị sát của Tổng thống Mỹ và bức tường biên giới. Các nhà hoạt động lên án chuyến thị sát của Tổng thống Trump. Cuộc biểu tình tại Tijuana, Mexico. Tuy nhiên, vẫn có những người ủng hộ Mỹ Tổng thống Trump xây bức tường biên giới. Lực lượng an ninh Mỹ được triển khai dày đặc để đảm bảo an ninh cho chuyến đi của Tổng thống. Đơn vị Hải quan, Bảo vệ và Tuần tra biên giới Mỹ. Cảnh sát liên bang Mexico được triển khai tại Tijuana khi Tổng thống Mỹ đi nghiệm thu những bức tường mẫu. Một cảnh sát Mexico quan sát tình hình qua bức tường rào./. 1cc67bca988075046859fdb8b641c2dc/5aac8748/2018_03_15/zYwJXu0iGdU/Trump_examines_border_wall_prototypes_in_California_1.mp4

