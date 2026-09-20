Tổng thống Trump ra lệnh chuyển đổi cổng khải hoàn thành khu phức hợp quân sự

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã đồng ý chuyển đổi cổng khải hoàn tráng lệ thành một khu phức hợp/cổng chiến thắng quân sự hàng đầu để “lưu trữ và có khả năng sử dụng nhanh chóng một số lượng lớn máy bay không người lái, lính bắn tỉa và dự trữ một lượng lớn đạn dược bắn tỉa”.

Các phương tiện giao thông chạy qua Cầu Tưởng niệm gần Vòng xoay Tưởng niệm ở Arlington, Virginia, địa điểm được đề xuất cho cổng khải hoàn của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng, ông đưa ra quyết định này “theo yêu cầu mạnh mẽ của quân đội Mỹ và vì mục đích an ninh quốc gia”. Điều này lặp lại lý lẽ được đưa ra cho khu phức hợp phòng khiêu vũ trị giá khoảng 400 triệu USD đang được xây dựng trên khu đất của Cánh phía Đông cũ của Nhà Trắng, vốn đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án này. Ông không nêu rõ bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào.

Các dự án này là một phần trong nỗ lực đầy tham vọng của ông Trump nhằm định hình lại Washington, bao gồm cả việc thúc đẩy thêm tên ông vào Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch xây dựng một cổng khải hoàn cao 76m ở Washington D.C gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington để kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết, việc xây dựng dự án dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần. Theo ông, công trình này sẽ trở thành một trong những kiệt tác kiến ​​trúc vĩ đại nhất của nước Mỹ.