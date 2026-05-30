Thẩm phán Mỹ ra lệnh xóa tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy ở Washington

Thứ Bảy, 06:36, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 29/5 đã ra lệnh gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, ở Thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật. 

Trong quyết định dài 94 trang, Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng, đạo luật thành lập Trung tâm Kennedy quy định rõ, đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này.

Thẩm phán Cooper yêu cầu, trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu mang tên ông Trump trên tòa nhà, cũng như các nội dung liên quan trên website và tài liệu chính thức của trung tâm.

tham phan my ra lenh xoa ten ong trump khoi trung tam kennedy o washington hinh anh 1
Các công nhân đang thêm tên của Tổng thống Donald Trump lên Trung tâm Kennedy - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo phán quyết, Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã vượt quá thẩm quyền, khi bỏ phiếu đổi tên trung tâm để gắn với tên của Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Cooper nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan đặt tên cho Trung tâm Kennedy và chỉ Quốc hội mới có thể thay đổi tên gọi này.

Cùng với đó, tòa án cũng tạm thời ngăn kế hoạch đóng cửa Trung tâm Kennedy trong 2 năm để tiến hành sửa chữa. Thẩm phán cho rằng, quyết định đóng cửa được đưa ra một cách thiếu thận trọng và chưa xem xét đầy đủ các trách nhiệm của trung tâm đối với công chúng.

Tuy nhiên, phán quyết không ngăn cản việc tiếp tục triển khai các hạng mục sửa chữa cần thiết. Hội đồng quản trị vẫn có thể xem xét lại vấn đề đóng cửa trung tâm nếu đưa ra quyết định mới trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố liên quan.

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy được khánh thành năm 1971 và là 1 trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ. Kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, nhiều sáng kiến gắn tên ông với các công trình, biểu tượng và dự án quốc gia của Mỹ đã được thúc đẩy.

Ngoài việc đổi tên Trung tâm Kennedy, chính quyền đã đổi tên Viện Hoà bình thành Viện Hòa bình Trump; dự kiến phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD có chân dung ông Trump; đưa chữ ký của ông lên các tờ tiền của nước này và phát hành hộ chiếu đặc biệt có hình và chữ ký của ông.

Quang Trung/VOV-Washington
