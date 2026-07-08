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Mỹ cân nhắc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

Thứ Tư, 21:06, 08/07/2026
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VOV.VN - Ông Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng cấp phép để Ukraine tự sản xuất các hệ thống phòng không Patriot, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại vũ khí này.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. Ảnh: AP

“Một trong những nội dung chúng tôi sẽ thảo luận là các công ty sản xuất Patriot và nhiều loại vũ khí tiên tiến khác, như tên lửa Tomahawk. Chúng tôi có ảnh hưởng rất lớn đối với các công ty này”, ông Trump cho biết trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cấp giấy phép để Ukraine tự sản xuất. Như vậy, họ sẽ không thể nói rằng chúng tôi không cung cấp cho họ nữa”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Khi được hỏi rằng Ukraine cần các hệ thống Patriot ngay lập tức, trong khi việc phát triển năng lực sản xuất trong nước có thể mất nhiều thời gian, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ họ có thể sản xuất khá nhanh”.

Trong thời gian qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine nhiều lần cảnh báo nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm và đề nghị Mỹ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất loại vũ khí này. Hiện chỉ có Nhật Bản và Đức được Mỹ cấp phép sản xuất Patriot.

Khi được hỏi liệu có cho phép sản xuất Patriot tại châu Âu hay không, ông Trump chỉ cho biết đây sẽ là một trong những nội dung được ông và Tổng thống Zelensky thảo luận.

Patriot do Mỹ sản xuất hiện là hệ thống phòng không duy nhất được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tình trạng thiếu hụt loại vũ khí này đang ảnh hưởng đáng kể đến năng lực phòng thủ của Ukraine. Theo quân đội Ukraine, các hệ thống phòng không của nước này đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào mà Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 7/7 và rạng sáng 8/7.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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