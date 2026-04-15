Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Oslo, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đến nay Ukraine vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về thời điểm các đặc phái viên Mỹ, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Kiev.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thời điểm họ sẽ đến. Ban đầu, họ nói với tôi là vào đầu tháng 4, khoảng ngày 1 hoặc 2/4. Đó là một cuộc trao đổi tích cực và họ xác nhận sẽ đến”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng chuyến thăm Kiev của các quan chức Mỹ là điều hợp lý, trong bối cảnh họ đã nhiều lần tới Nga để tham gia các cuộc tiếp xúc liên quan đến đàm phán hòa bình.

“Tôi cho rằng việc họ đến Kiev là công bằng, bởi họ đã tới Moscow nhiều lần. Điều này cũng quan trọng để gửi tín hiệu tới người dân Ukraine. Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi”, ông nói thêm.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 9/4 trên podcast The Rest Is Politics, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ không hài lòng với cách tiếp cận của nhóm đàm phán Mỹ. Ông cho rằng phía Washington chưa thể hiện được sự cân bằng và chưa hiểu rõ mục tiêu thực sự của Điện Kremlin.

Theo ông Zelensky, hai đặc phái viên Mỹ đã “dành quá nhiều thời gian” làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Điện Kremlin. Ông dẫn chứng sự chênh lệch rõ rệt khi họ đã có 5 chuyến thăm Moscow trong năm qua nhưng chưa lần nào đến Kiev.

Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích Mỹ Paul Goble cho rằng những phát biểu của Tổng thống Zelensky phản ánh sự thất vọng ngày càng gia tăng tại Ukraine.

“Ông Zelensky đang thể hiện sự bức xúc mà nhiều người Ukraine và các bên khác cảm nhận, rằng Mỹ dường như đang có xu hướng gần gũi với Moscow hơn là Kiev trong vấn đề xung đột Ukraine”, ông Goble nhận định.

Trước đó, tại Oslo, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã ký Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Ukraine và Na Uy, nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.