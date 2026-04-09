Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Phát biểu với báo Izvestia, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Moscow sẵn sàng quay lại bàn đàm phán “trong thời gian sớm nhất”, đồng thời nhấn mạnh không có rào cản nào từ phía Nga đối với tiến trình này.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo ông Rodion Miroshnik, việc khởi động lại đàm phán đòi hỏi sự đồng thuận của cả ba bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Trong đó, vai trò của Washington được xem là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Ông cho rằng quyết định của Mỹ về việc bổ nhiệm ai dẫn dắt đối thoại với Iran có thể tác động trực tiếp đến tiến trình liên quan đến Ukraine. Nếu cùng một nhóm đàm phán được giao xử lý cả hai hồ sơ, tiến trình Ukraine có thể bị trì hoãn tạm thời.

Nhận định của phía Nga phản ánh thực tế rằng các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay không còn tồn tại độc lập, mà ngày càng đan xen và tác động lẫn nhau. Khi Washington phải phân bổ nguồn lực ngoại giao giữa hai điểm nóng lớn là Ukraine và Iran, mọi quyết định nhân sự đều mang theo hệ quả chiến lược.

Dù vậy, ông Miroshnik nhấn mạnh rằng bất kỳ sự trì hoãn nào, nếu xảy ra, cũng chỉ mang tính kỹ thuật và không phải trở ngại mang tính nền tảng. Moscow vẫn giữ lập trường sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp cho xung đột.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, tuyên bố từ phía Nga cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiến trình này không chỉ phụ thuộc vào thiện chí của một bên, mà còn bị chi phối bởi những toan tính rộng lớn hơn trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu.