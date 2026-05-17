中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Nhật Bản

Chủ Nhật, 05:50, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 17/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản với nhiều hoạt động quan trọng. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ kéo dài từ 17 đến 20/5. Trong thời gian chuyến thăm, Nhà vua Nhật Bản sẽ tiếp kiến ông Guterres và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng sẽ có cuộc gặp với ​​Tổng thư ký.   

tong thu ky lien hop quoc tham nhat ban hinh anh 1
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. (Ảnh: Văn Ngân/VOV.VN)

Ngoài ra, Tổng thư ký Guterres cũng sẽ tham gia Hội đồng Điều hành cấp cao của Hệ thống Liên Hợp Quốc về Điều phối (CEB) và các sự kiện liên quan. CEB là cuộc họp nội bộ của Liên Hợp Quốc với sự tham gia của các lãnh đạo hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên quan. Đây sẽ là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại châu Á.

Ông Motegi Toshimitsu - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, cũng sẽ hội kiến với Tổng thư ký và các lãnh đạo điều hành của hệ thống Liên Hợp Quốc đến thăm Nhật Bản để tham dự CEB.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc, và chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hợp Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: António Guterres Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Nhật Bản Tokyo quan hệ Nhật Bản-Liên Hợp Quốc Hội đồng Điều hành cấp cao Liên Hợp Quốc CEB Liên Hợp Quốc Thủ tướng Takaichi Sanae Bộ trưởng Motegi Toshimitsu kỷ niệm 70 năm Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát đi cảnh báo toàn cầu về khủng hoảng khí hậu
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát đi cảnh báo toàn cầu về khủng hoảng khí hậu

VOV.VN - Nhân Ngày Khí tượng Thế giới 2026, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Ông nhấn mạnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng nhanh chóng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm...

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát đi cảnh báo toàn cầu về khủng hoảng khí hậu

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát đi cảnh báo toàn cầu về khủng hoảng khí hậu

VOV.VN - Nhân Ngày Khí tượng Thế giới 2026, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Ông nhấn mạnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng nhanh chóng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm...

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

VOV.VN - Nhân tròn bốn năm xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, nhằm giảm thương vong và mở đường cho tiến trình hòa bình.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

VOV.VN - Nhân tròn bốn năm xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, nhằm giảm thương vong và mở đường cho tiến trình hòa bình.

Nga phản đối tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Crimea
Nga phản đối tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Crimea

VOV.VN - Nga cho rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi phủ nhận quyền tự quyết của Crimea và Donbass nhưng lại ủng hộ quyền này với Greenland.

Nga phản đối tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Crimea

Nga phản đối tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Crimea

VOV.VN - Nga cho rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi phủ nhận quyền tự quyết của Crimea và Donbass nhưng lại ủng hộ quyền này với Greenland.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ