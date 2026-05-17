Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ kéo dài từ 17 đến 20/5. Trong thời gian chuyến thăm, Nhà vua Nhật Bản sẽ tiếp kiến ông Guterres và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng sẽ có cuộc gặp với ​​Tổng thư ký.

Ngoài ra, Tổng thư ký Guterres cũng sẽ tham gia Hội đồng Điều hành cấp cao của Hệ thống Liên Hợp Quốc về Điều phối (CEB) và các sự kiện liên quan. CEB là cuộc họp nội bộ của Liên Hợp Quốc với sự tham gia của các lãnh đạo hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên quan. Đây sẽ là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại châu Á.

Ông Motegi Toshimitsu - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, cũng sẽ hội kiến với Tổng thư ký và các lãnh đạo điều hành của hệ thống Liên Hợp Quốc đến thăm Nhật Bản để tham dự CEB.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc, và chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hợp Quốc.