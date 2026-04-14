Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh đã có nhiều tổn thất nặng nề sau nhiều tuần giao tranh giữa hai bên, và không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết được cuộc xung đột hiện tại. Ông Guterres kêu gọi các bên nối lại đối thoại, duy trì lệnh ngừng bắn và tôn trọng quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược này đều có thể khiến căng thẳng leo thang, đồng thời tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu. Ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động có thể làm suy yếu tiến trình ngoại giao, và thúc đẩy giải pháp thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch phong toả các tàu rời khỏi cảng của Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc và có một số tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp.