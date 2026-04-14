Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đàm phán

Thứ Ba, 06:41, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 13/4 kêu gọi Mỹ và Iran quay lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho xung đột tại Trung Đông.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh đã có nhiều tổn thất nặng nề sau nhiều tuần giao tranh giữa hai bên, và không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết được cuộc xung đột hiện tại. Ông Guterres kêu gọi các bên nối lại đối thoại, duy trì lệnh ngừng bắn và tôn trọng quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

tong thu ky lien hop quoc keu goi my - iran noi lai dam phan hinh anh 1
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược này đều có thể khiến căng thẳng leo thang, đồng thời tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu. Ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động có thể làm suy yếu tiến trình ngoại giao, và thúc đẩy giải pháp thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch phong toả các tàu rời khỏi cảng của Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc và có một số tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là “rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ”, đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Người dân Israel chia rẽ trong vấn đề tái chiến với Iran
VOV.VN - Trái ngược với quan điểm cứng rắn tương đối thống nhất trong giới lãnh đạo chính trị và quân đội, người dân Israel đang khá chia rẽ về vấn đề mở lại cuộc chiến chống Iran.

Điện Kremlin chỉ trích kế hoạch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ
VOV.VN - Điện Kremlin lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai phong tỏa các cảng của Iran.

