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Ông Trump khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Thứ Tư, 08:47, 08/07/2026
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VOV.VN- Ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định Mỹ nên nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Washington và các đồng minh châu Âu.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Greenland đáng lẽ phải do Mỹ kiểm soát chứ không phải Đan Mạch.

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Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định Mỹ nên kiểm soát Greenland tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Đan Mạch không chi trả đủ ngân sách để đảm bảo an ninh cho Greenland, đồng thời nhấn mạnh hòn đảo chiến lược này đang bị bao vây bởi các tàu chiến của Trung Quốc và Nga. Ông Trump cũng thừa nhận việc Copenhagen từ chối đề xuất đã gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Mỹ và NATO, bất chấp mọi khoản chi phí mà Washington từng bỏ ra để hỗ trợ họ đối phó với Moscow. Dẫu vậy, các bên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vào tháng 6 trước đó rằng, các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland vẫn được duy trì đều đặn hàng tháng.

Phát biểu vài giờ sau đó tại Ankara, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lập tức lên tiếng bác bỏ và yêu cầu các đồng minh tôn trọng chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen khẳng định lập trường muốn sở hữu và kiểm soát Greenland của Mỹ là điều ai cũng biết, nhưng bà hy vọng mọi người cũng hiểu rõ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra và Greenland không phải để bán. Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết thêm chương trình nghị sự tại Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch thảo luận về các vấn đề liên quan đến vùng Cực Bắc hay Greenland.

Ý định thâu tóm Greenland của ông Donald Trump không phải là mới, nhưng việc nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khơi lại ý định kiểm soát hòn đảo này ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang gây áp lực lớn lên mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen, vốn là hai thành viên sáng lập của khối liên minh quân sự này.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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