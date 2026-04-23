中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên

Thứ Năm, 11:45, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn tất công tác tuyển chọn đợt đầu tiên đối với các phi hành gia nước ngoài tham gia Chương trình vũ trụ có người lái. Hai ứng viên mang quốc tịch Pakistan đã được lựa chọn vào danh sách phi hành gia dự bị và sẽ sang Trung Quốc huấn luyện trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 22/4, hai ứng viên Pakistan được lựa chọn là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud.

tram vu tru trung quoc se don phi hanh gia nuoc ngoai dau tien hinh anh 1
Trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo kế hoạch, hai phi hành gia dự bị này sẽ sang Trung Quốc tham gia huấn luyện trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành các bài huấn luyện và vượt qua các đợt kiểm tra, một người sẽ được chọn thực hiện nhiệm vụ bay với tư cách chuyên gia tải trọng, qua đó trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Trung Quốc và Pakistan đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tuyển chọn, huấn luyện phi hành gia Pakistan tham gia các nhiệm vụ bay trên trạm vũ trụ Trung Quốc. Ngay sau đó, quy trình tuyển chọn phi hành gia Pakistan đã chính thức được triển khai qua ba vòng sơ tuyển, phúc tuyển và chọn chính thức, với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt.

Giới chức Trung Quốc đánh giá, việc tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia cho Pakistan lần này mang ý nghĩa cột mốc trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ nước này. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế liên quan đến trạm vũ trụ Trung Quốc, mà còn được xem là minh chứng mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh vực vũ trụ.

Trung Quốc khẳng định, mục tiêu nhất quán của nước này là sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, thử nghiệm công nghệ, cũng như tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Theo phía Trung Quốc, việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian không chỉ góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, mà còn hướng tới mục tiêu chung là tăng cường kết nối và chia sẻ thành quả phát triển khoa học công nghệ giữa các quốc gia.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc trạm vũ trụ tàu vũ trụ phi hành gia nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc sẽ bay lần đầu vào năm 2026
VOV.VN - Trung Quốc cho biết, “Khinh Châu” (Qingzhou) - tàu vũ trụ chở hàng thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt được những đột phá trong nhiều công nghệ then chốt và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21
Nhật Bản đưa thành công tàu vận tải không gian lên vũ trụ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ