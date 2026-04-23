Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 22/4, hai ứng viên Pakistan được lựa chọn là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud.

Trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo kế hoạch, hai phi hành gia dự bị này sẽ sang Trung Quốc tham gia huấn luyện trong thời gian tới. Sau khi hoàn thành các bài huấn luyện và vượt qua các đợt kiểm tra, một người sẽ được chọn thực hiện nhiệm vụ bay với tư cách chuyên gia tải trọng, qua đó trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Trung Quốc và Pakistan đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tuyển chọn, huấn luyện phi hành gia Pakistan tham gia các nhiệm vụ bay trên trạm vũ trụ Trung Quốc. Ngay sau đó, quy trình tuyển chọn phi hành gia Pakistan đã chính thức được triển khai qua ba vòng sơ tuyển, phúc tuyển và chọn chính thức, với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt.

Giới chức Trung Quốc đánh giá, việc tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia cho Pakistan lần này mang ý nghĩa cột mốc trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ nước này. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế liên quan đến trạm vũ trụ Trung Quốc, mà còn được xem là minh chứng mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh vực vũ trụ.

Trung Quốc khẳng định, mục tiêu nhất quán của nước này là sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, thử nghiệm công nghệ, cũng như tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Theo phía Trung Quốc, việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian không chỉ góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, mà còn hướng tới mục tiêu chung là tăng cường kết nối và chia sẻ thành quả phát triển khoa học công nghệ giữa các quốc gia.