Trận chiến pháp lý mới giữa Australia và X

Hôm nay 17/7, một tòa án tại thành phố Brisbane của Australia đã mở phiên điều trần về vụ nền tảng công nghệ X kiện Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant về yêu cầu báo cáo về các biện pháp đã thực hiện để xóa tài liệu về vụ khủng bố tấn công hàng loạt tại một số nhà ở ở Chrischurch, New Zealand vào năm 2019.

Vụ khủng bố này đã được đối tượng phạm tội livestream trên mạng và được rất nhiều người tiếp cận. Khi đó, ngoài X (mà vào thời điểm đó gọi là Twitter), Ủy viên An ninh mạng Australia cũng yêu cầu các nền tảng khác như Meta, Google, Telegram và Reddit gỡ bỏ các nội dung này vì không muốn các thông tin bạo lực được lan truyền trên không gian mạng, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới người dân.

Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant. Ảnh: Alex Ellinghausen

Trước khi bắt đầu vụ kiện này, vào hồi đầu tháng 7/2025, X đã giành chiến thắng trong một vụ kiện khác với Ủy viên An ninh mạng của Australia khi Tòa án hành chính của Australia bác bỏ yêu cầu của Ủy viên An ninh mạng đòi X xóa các bài đăng trên nền tảng của mình về nội dung xúc phạm một người chuyển giới tại Australia vì cho rằng những nội dung này không có đủ tiêu chí của hành động xúc phạm người trưởng thành.

Ngoài hai vụ kiện này, nền tảng X và Ủy viên An ninh mạng Australia cũng kiện tụng nhau trong một vài vụ việc khác trong đó nổi tiếng là vụ X thắng kiện khi tòa án bác bỏ yêu cầu của Ủy viên An ninh mạng Australia về việc X phải gỡ bỏ trên phạm vi toàn cầu thông tin về vụ khủng bố tại một nhà thờ Hồi giáo ở Sydney vào năm 2024. Đồng thời Ủy viên An ninh mạng Australia cũng kiện X vì không minh bạch trong các nỗ lực ngăn chặn các thông tin về lạm dụng trẻ em và không nộp khoản tiền phạt trị giá hơn 610 nghìn AUD.

Các vụ kiện tụng qua lại giữa Ủy viên An ninh mạng Australia với X diễn ra khi hai bên mâu thuẫn về vấn đề kiểm soát thông tin trên nền tảng này. Trong khi Ủy viên An ninh mạng yêu cầu X phải ngăn chặn và gỡ bỏ các thông tin về hành vi bạo lực, cực đoan, lạm dụng trẻ em trên nền tảng của mình và phải báo cáo cơ quan này về những nỗ lực này. Ủy viên An ninh mạng cho rằng việc để lưu truyền các thông tin kiểu này trên nền tảng xã hội sẽ trở thành tài liệu và có thể khuyến khích các hành động cực đoan tại nước này nên cần phải được loại bỏ triệt để. Tuy vậy, X lại cho rằng Ủy viên An ninh mạng Australia đã vượt quá thẩm quyền của mình với các yêu cầu này và cho rằng một số các yêu cầu này vi phạm quyền tự do thông tin.

Hiện X có thể là nền tảng có nhiều mâu thuẫn nhất với các cơ quan chức năng Australia và khiến Ủy viên An ninh mạng Australia phải đau đầu song bà Ủy viên khẳng định sẽ không lùi bước trong các vụ việc này nhằm bảo vệ không gian mạng an toàn cho người dân Australia.