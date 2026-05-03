Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang cố tình lan truyền thông tin sai lệch về một "mối đe dọa mạng không hề tồn tại" từ Bình Nhưỡng cho các mục đích chính trị.

Ảnh minh họa: Reuters

Phía Triều Tiên coi những tuyên bố này là sự vu khống phi lý nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước. Động thái này được đưa ra sau khi các cơ quan tư pháp Mỹ tiếp tục gia tăng các cáo buộc và lệnh trừng phạt liên quan đến các hoạt động mạng của Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước và bảo vệ quyền lợi của công dân trên không gian mạng.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với các chuyên gia an ninh mạng và công nghệ thông tin của Triều Tiên. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cảnh báo rằng các hoạt động mạng của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa toàn cầu.

Tình hình hiện tại cho thấy, vòng xoáy trừng phạt và các biện pháp đáp trả lẫn nhau vẫn tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, khiến triển vọng cải thiện quan hệ song phương trở nên xa vời.