中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả

Chủ Nhật, 11:56, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày hôm nay (3/5) đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chính thức bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này là mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang cố tình lan truyền thông tin sai lệch về một "mối đe dọa mạng không hề tồn tại" từ Bình Nhưỡng cho các mục đích chính trị.

trieu tien bac bo cao buoc de doa an ninh mang cua my va canh bao dap tra hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Phía Triều Tiên coi những tuyên bố này là sự vu khống phi lý nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước. Động thái này được đưa ra sau khi các cơ quan tư pháp Mỹ tiếp tục gia tăng các cáo buộc và lệnh trừng phạt liên quan đến các hoạt động mạng của Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ chủ động thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước và bảo vệ quyền lợi của công dân trên không gian mạng.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với các chuyên gia an ninh mạng và công nghệ thông tin của Triều Tiên. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cảnh báo rằng các hoạt động mạng của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa toàn cầu.

Tình hình hiện tại cho thấy, vòng xoáy trừng phạt và các biện pháp đáp trả lẫn nhau vẫn tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, khiến triển vọng cải thiện quan hệ song phương trở nên xa vời. 

Văn Huy/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
Tag: Triều Tiên Mỹ an ninh mạng Mỹ Triều Tiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên
Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng
Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái và trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/3 đã chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì tiếp tục cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn tự do” vào thời điểm nhạy cảm đối với an ninh toàn cầu.

Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Triều Tiên chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái và trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/3 đã chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì tiếp tục cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn tự do” vào thời điểm nhạy cảm đối với an ninh toàn cầu.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường vũ khí hạt nhân, để ngỏ đối thoại với Mỹ
Triều Tiên tuyên bố tăng cường vũ khí hạt nhân, để ngỏ đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 26/2, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Washington.

Triều Tiên tuyên bố tăng cường vũ khí hạt nhân, để ngỏ đối thoại với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố tăng cường vũ khí hạt nhân, để ngỏ đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 26/2, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Washington.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ