Triều Tiên kỳ vọng Tổng thống Mỹ Trump sẽ tạo ra kỳ tích

Sau nhiều tháng khiến cộng đồng thế giới “đứng ngồi không yên” với các cuộc phô diễn năng lực hạt nhân, chính quyền Triều Tiên hôm nay bất ngờ dành những lời khen có cánh cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump và ông Kim. Ảnh: ABC News.

Triều Tiên kỳ vọng “sự khác biệt” của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thổi làn gió mới vào các cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh, ý tưởng về một Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đang rõ ràng hơn lúc nào hết.



Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) hôm nay dẫn lời Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan, người từng giữ cương vị trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, đưa ra những nhận định tích cực về 3 cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Theo ông, những sự kiện này là cơ hội lịch sử cho phép lãnh đạo hai nước bày tỏ thiện chí chính trị nhằm chấm dứt sự thù địch.

Cũng theo đánh giá của cố vấn Ngoại giao Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump luôn “bị ám ảnh” bởi ý nghĩ Triều Tiên chỉ có thể đi tới một tương lai tươi sáng nếu từ bỏ hạt nhân, song Bình Nhưỡng vẫn hi vọng “sự khác biệt” của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ giúp đưa ra những lựa chọn sáng suốt và các quyết định táo bạo. “Khác biệt” của ông Donald Trump so với những người tiền nhiệm chính là sự nhạy cảm chính trị và cách đưa ra quyết định. Triều Tiên sẽ tiếp tục theo dõi sát các hành động trong tương lai của Mỹ để có bước đi phù hợp.

Phát biểu của quan chức Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh có những kỳ vọng Mỹ và Triều Tiên có thể tiến hành đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên trong những tuần tới. Theo ông Kim Min-ki, một quan chức cấp cao Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, một Hội nghị thượng đỉnh mới giữa Mỹ và Triều Tiên có thể diễn ra trước cuối năm nay: “Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) tin rằng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên có thể diễn ra trong vòng hai đến ba tuần. Nếu hai nước đạt được thỏa thuận, chúng tôi hy vọng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ ba có thể được tổ chức trước cuối năm nay.”

Những nhận định này là hoàn toàn có cơ sở sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này quyết định sa thải Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, một nhân vật “diều hâu” trong chính quyền Mỹ do bất đồng lập trường về nhiều hồ sơ nóng, đặc biệt là Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump đặc biệt chỉ trích ông John Bolton hồi tháng 4 vừa qua đã liên tưởng tới Libi khi nói về Triều Tiên. Sự so sánh này đã khiến Triều Tiên tức giận và theo Tổng thống Donald Trump là đã tạo ra một bước lùi lớn trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 đang diễn ra tại thành phố New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng hối thúc Mỹ và Triều Tiên sớm nối lại đàm phán: “Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn chưa chắc chắn. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực hướng tới hội nghị thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên lâm vào bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà nội hồi tháng 2 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo có thêm một cuộc gặp, mà theo giới chuyên gia là “đầy ngẫu hứng”, tại khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều hồi cuối tháng 6 và đã cam kết nối lại các cuộc thảo luận cấp chuyên viên. Tuy nhiên, một cuộc gặp như thế tới nay vẫn chưa thể diễn ra. Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết, Mỹ chưa thể thu xếp các cuộc đối thoại cấp chuyên viên với Triều Tiên trong tháng 9 này, song sẵn sàng tiến hành cuộc gặp. Bởi đây là một công việc quan trọng./.